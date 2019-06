Politica



Cantini (Lucca Civica): “Ancora troppe ombre sulla pista ciclabile Lucca-Capannori”

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:48

Ciclabile della Francigena Lucca - Capannori, troppi i punti che non tornano. Lo sostiene il capogruppo di Lucca Civica, Claudio Cantini, che torna a parlare della pista ciclabile che unisce i comuni di Capannori e di Lucca, in corso di realizzazione dall’amministrazione di Capannori, capofila del progetto, in risposta a quanto pubblicato ieri.

“Dopo aver letto le ultime dichiarazioni degli amministratori di Capannori - spiega - occorre precisare alcuni aspetti: i lavori sul tratto lucchese della ciclabile, in via Romana Vecchia e via dei Paladini ad Antraccoli, sono ripartiti grazie alle continue e molteplici richieste da parte dell’amministrazione comunale di Lucca, ma oltre all’asfaltatura, con una segnaletica che lascia a dir poco a desiderare (vedere foto), per il resto siamo di nuovo fermi. La pista è fruibile solo nelle ore diurne, visto che non è illuminata, quindi la sera è impraticabile, data anche la strettezza della strada e la contiguità della pista in molti tratti che la rendono molto pericolosa senza illuminazione. Di questa infatti, purtroppo, ad oggi non abbiamo notizia: l’ex assessore ai lavori pubblici di Capannori, Bandoni, nell’assemblea pubblica di Antraccoli del 26 aprile scorso, aveva affermato che entro 10 giorni sarebbe partita la gara. La gara non è partita e non se ne ha alcuna traccia; circolano anche voci che il progetto per l’illuminazione non corrisponda a quello originale previsto, tanto che il Comune di Lucca ha dovuto chiedere chiarimenti e integrazioni non ancora arrivati. C’è poi l’aspetto della sicurezza stradale: il Codice della strada dice chiaramente che i tratti di pista ciclabile che corrono lungo le fosse devono essere messe in sicurezza. Attualmente questo intervento non è stato fatto e non si sa se e quando verrà eseguito ancorché necessario per la pericolosità di alcuni tratti. Occorre aspettare che succeda qualcosa?”

“Anche l’amministrazione comunale lucchese - conclude Cantini – avrebbe forse potuto fare di più, magari pressando maggiormente nel periodo di sospensione affinché venissero ripresi prima i lavori e fossero fatte le modifiche opportune. E’ comunque doveroso che continui a fare la sua parte, vigilando meglio sull’esecuzione dei lavori (anche se non di sua stretta competenza) e soprattutto provvedendo, oltre alle problematiche che sono già state risolte, a soddisfare velocemente le altre richieste legittime fatte nel corso delle varie assemblee svolte. A proposito di questo, sappiamo che il nostro Comune ha acquisito il terreno e sta lavorando per realizzare il parcheggio alla Scuola primaria di Antraccoli; occorre però che per l’inizio dell’anno scolastico sia reso almeno fruibile, data la assoluta necessità dell’intervento”.