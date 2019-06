Politica



Caruso (Lega): “Menesini e Tambellini smettano di litigare su Facebook, non è serio”

martedì, 18 giugno 2019, 12:31

"E’ guerra aperta, ormai, tra i sindaci di Capannori e Lucca per la questione del traffico dei mezzi pesanti che si trascina da parecchi anni e per la quale non è stata ancora trovata una soluzione definitiva nonostante i due primi cittadini si presentino come i Re Mida della politica locale forti dei loro successi elettorali.

Eppure - afferma il consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso (Lega) - Menesini e Tambellini hanno avuto tutte le congiunzioni astrali favorevoli per risolvere la grana della viabilità: tempo, potere, relazioni amichevoli con la Regione guidata dal PD e con i governi nazionali.

Piuttosto, prosegue il consigliere Caruso, sono rimasto colpito dal fatto che Menesini e Tambellini abbiano utilizzato Facebook e non le sedi istituzionali per far valere le loro rispettive ragioni.

I politici utilizzano i social per fare propaganda politica non certo per risolvere problemi concreti che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

Nessuna delle due posizioni è meritevole di essere presa sul serio poiché, come ebbe a spiegare l’autorevole sociologo Manuel Castells, i social media producono un fenomeno di autocomunicazione di massa in cui il mittente elabora in modo autonomo il messaggio e lo trasmette ai destinatari ovviamente deformandolo secondo i suoi intendimenti e, quindi, rendendolo non conforme alla realtà oggettiva.

Probabilmente - prosegue l’esponente leghista - Menesini e Tambellini non hanno compreso che Facebook è lo spazio dell’apparenza e non dell’appartenenza, un luogo di democrazia eterea incapace di garantire forme efficaci di cambiamento ma capace di portare indifferenza ed ostilità ed alla negazione dell’altro.

Come consigliere comunale di Capannori formulo l’auspicio che il Sindaco Menesini porti la questione del traffico sul viale Europa nelle sedi istituzionali ed in particolare nel consiglio comunale ovvero il luogo reale di confronto capace di rappresentare tutti i cittadini.

Magari - conclude Caruso - rispondendo al più presto all’interrogazione che ho già presentato sulla questione degli assi viari".