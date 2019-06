Politica



CasaPound, Barsanti: "Chiusa l'esperienza di partito, rimane il gruppo in consiglio"

giovedì, 27 giugno 2019, 16:11

di eliseo biancalana

È finita l'esperienza come partito politico di CasaPound. Lo ha reso noto oggi il leader nazionale della formazione di destra, Gianluca Iannone, annunciando che CasaPound tornerà a essere un movimento non elettorale.

"Ha chiuso l'esperienza elettorale come partito - ha commentato la decisione il consigliere comunale di CasaPound a Lucca Fabio Barsanti -. Continueremo a fare politica come prima della nostra candidatura".

Alle ultime elezioni comunali di Lucca CasaPound ottenne uno dei suoi migliori successi nelle urne. Come candidato a sindaco Barsanti prese infatti il 7,84 per cento dei voti e fu eletto consigliere comunale.

"Il gruppo di CasaPound in consiglio rimane" ha comunque assicurato Barsanti.