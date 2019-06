Politica



Centrodestra: "Il Comune lanci subito manifestazione di interesse per assegnare la Lucchese in serie D"

sabato, 29 giugno 2019, 14:45

"Il sindaco deve indire quanto prima una manifestazione di interesse per assegnare la Lucchese calcio in serie D". Lo chiedono a gran voce i gruppi consiliari di liste civiche e partiti di centrodestra in Comune, dopo il triste epilogo della mancata iscrizione alla Lega Pro nonostante l'eroica impresa della squadra che si è salvata. "Tambellini l'ha dichiarato pubblicamente, ora dia seguito con i fatti all'impegno che si è preso - spiegano in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - perche' sarebbe intollerabile, dopo mesi di nessuna azione concreta, che il calcio a Lucca sia destinato a scomparire o a essere inghiottito in categorie talmente basse da offendere la sensibilita' di migliaia di tifosi. Il sindaco ora deve dar vita, di concerto con la Figc, a un'azione che porti a individuare chi potrebbe far ripartire il calcio rossonero dalla serie D, visto che non è stato capace di trovare imprenditori per consentire alla società di proseguire nella categoria che meritava. E sembrano tra l'altro spariti anche quelli che lui aveva dichiarato essere disponibili a far ripartire la Lucchese dal pulito. E' ora di concretezza e non di chiacchiere. Purtroppo il primo cittadino parla spesso a vanvera". L'opposizione di centrodestra, che dopo il faccia a faccia chiesto con Tambellini le scorse settimane non ha più saputo nulla, tocca anche un altro aspetto fondamentale della vicenda. "E' arrivato il momento che il Comune chiarisca cosa intende fare del Porta Elisa - conclude la nota dei gruppi consiliari -. Che cosa propongono Tambellini e l'assessore Ragghianti, che si sta distinguendo per la sua inconcludenza? Qual e' il reale stato delle problematiche che circondano lo stadio? Potra' o non potra' essere aperto nelle categorie dilettantistiche? L'amministrazione si dia una mossa, perchè è già caduta nel ridicolo da tempo. Si lavori dunque quanto prima ad una manifestazione di interesse che sia trasparente, e non privilegi cordate amiche ma metta tutti sullo stesso piano".