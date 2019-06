Politica



Centrodestra tra papabili e seghe mentali

mercoledì, 26 giugno 2019, 19:51

di aldo grandi

Michele Martinelli, ex sindaco e ex candidato, sconfitto, 15 anni fa alle elezioni comunali di Capannori, non digerisce che il sottoscritto, da sempre, lo accusi di essere il primo, vero responsabile del crollo del centrodestra nella piana di Lucca. La sua débacle, quando, ormai, sembrava avere la vittoria in tasca, fece giungere alla poltrona di piazzale Aldo Moro uno sconosciuto, all'epoca, Giorgio Del Ghingaro e sappiamo tutti come è andata a finire. Il centrosinistra ha governato e governerà per venti anni, almeno, il secondo comune agricolo più popolato d'Italia.

A Lucca non è che le cose siano andate, poi, così diversamente. Anche qui è stata una inchiesta della magistratura a far cadere la giunta Favilla e se anche, in seguito, il tutto si è risolto, sostanzialmente, in una bolla di sapone, gli effetti, all'epoca, furono devastanti: vinse a mani basse il candidato ex Pci Alessandro Tambellini che cinque anni più tardi, per soli 361 voti e le colpe di Donatella Buonriposi, degli elettori di centrodestra che preferirono andare al mare e darsi una martellata sui coglioni e anche, perché no?, degli errori dell'opposizione, si è ripetuto.

Così, in una Toscana che ha visto cadere i simboli della dittatura verniciata di rossa, a Lucca e nel contado resistono i nipotini di Stalin. I quali si preparano già alla prossima sfida prevista per la primavera del 2022 quando, fatti due conti, la sinistra avrà governato e abbiamo visto con quali risultati, quella che, una volta, era una città signorile e paladina del garbo mentre oggi è diventata una sorta di mini-metropoli in cui da padroni la fanno cani e porci venuti da mezzo mondo e tutt'altro che cresciuti all'ombra delle mura.

Se pensiamo che mister Tambellini Man, appena vinta la partita con Remo Santini, è entrato nel palazzo dei Bradipi cantando Bella ciao e sventolando la bandiera degli zingari, possiamo facilmente comprendere quale è il tipo di città che la sinistra desidera, una città senza identità, una Lucca città aperta a tutti e a tutto e al contrario di tutti e di tutto, all'insegna dell'eguaglianza verso il basso, dell'omogenizzazione elevata a sistema, di un pensiero unico dominante che non ammette dissenso e di una informazione che, secondo il normale quoziente intellettivo del lettore medio, si è sdraiata da tempo immemore e salvo la nostra eccezione, sulle direttive degli attuali padroni del vapore.

Pensate che ancora oggi capita di incontrare gente che dice apertamente di aver preferito non votare piuttosto che scegliere Remo Santini e questo, da sé, dà già la misura di come al centro e a destra il masochismo la faccia da padrone. Lasciamo, tuttavia, stare il passato e concentriamoci non tanto sul futuro quanto sul presente. I cattolici che hanno seguito monsignor Italo Castellani, seguace e anche lui segugio di Tambellini e della giunta biancorossa, non hanno ancora compreso quello che, a lungo termine li attende e con loro ci infiliamo anche la categoria degli industriali, attenti, ormai, solo e soltanto al loro particulare che, tradotto in parole semplici, vuol dire pensare solo a fare soldi, ancora soldi e sempre più soldi e chi se ne fotte del futuro delle nuove generazioni o della città che restò indipendente fino all'avvento di un certo Napoleone. Quanto ai commercianti, salvo lodevoli eccezioni, siamo ancora messi peggio, fissati e confiscati nel regno rappresentato dal proprio misero orticello.

Tutti, indistintamente, cechi, leccaculo, opportunisti, prudenti, timorosi di urtare la suscettibilità del padrone di turno anche a costo di ritrovarsi, fra qualche anno, con le pezze al culo di una città scesa clamorosamente di livello e votata ad un turismo e ad una cultura di mediocre entità e ancor peggiore qualità.

Si tornerà a votare nel 2022. Il feudo lucchese dei Marcucci ha garantito una sostanziale buona tenuta un po' dappertutto consentendo al senatore di passare per colui con il quale, volenti o nolenti, bisogna fare i conti a queste latitudini. Noi, che i conti con loro li abbiamo già regolati da tempo, riteniamo che le colpe di questa immobilità politica e non soltanto, siano da ricercarsi nell'assenza, pressoché totale, di una nuova classe dirigente ed amministrativa. Non si vedono, infatti, all'orizzonte, nuovi personaggi di spessore in grado di portare avanti la fiamma olimpica del buonsenso e della rivolta popolare. Quelli che ci sono, sono gli eredi del berlusconismo d'accatto che ha avuto l'Italia in mano per venti anni e non ha concluso nulla se non perdersi dietro a un paio di tette e ad un bel culo.

Al momento la verità è che il centrodestra fa, semplicemente, pena. Al di là di una opposizione capeggiata da un Remo Santini coraggiosamente seduto sui banchi dell'opposizione e intenzionato a mangiare merda fino alla fine del mandato, nomi nuovi non se ne vedono anche perché, dicono, quei pochi che si sussurrano se la fanno sotto dalla paura. Del resto gente siamo a Lucca e Castruccio Castracani è lontano anni luce.

Se il centrodestra pensa di arrivare agli ultimi sei mesi e presentare il primo aspirante suicida, ha fatto male i suoi conti. O si decide a mettere all'ordine del giorno, da subito, la questione politica o finirà per consegnare un'altra volta la città nelle mani del figlio del notaio. La Lega, che ha sbaragliato il campo a livello nazionale e non solo, a Lucca fa, se non proprio cagare, quasi. Non ce ne vorrà la Marcella Maniglia, ma sarebbe ora che il partito - e non comprendiamo cosa aspetti la Susanna Ceccardi - muovesse un po' le chiappe e pensasse a puntare su un candidato credibile e di prospettiva. Forza Italia, ormai, è ridotta a un ectoplasma e a parte il Marchetti che sta a Firenze e, a quanto pare, anche di molto bene, Rolex Daytona al polso e un'abbronzatura da fare invidia a un rifugiato, non c'è in giro nessuno in grado di spiccare il volo. L'altra emme, il Mallegni, monta e smonta in una sorta di satiriasi di attivismo che non si sa bene dove conduca se non, per ora, verso i lidi verniciati di rosso del pd o di giallo dei cinque stelle. Di altro non perviene notizia.

A parte le liste civiche che stanno, comunque, facendo qualcosa sempre meglio di niente, si profilano all'orizzonte alcuni nomi sull'identità dei quali non nutriamo dubbi, ma che, a nostro modesto avviso, dovrebbero aumentare i tassi di coraggio nel sangue visto che, di questi evi, starsene in disparte ad attendere chissà cosa non è la mossa giusta.

Andrea Casali chi fu costui? Il cognome lo dice bene, ma non ci sembra sia mai intervenuto in maniera pesante o anche soltanto presente nell'agone politico cittadino. Pare si guardi intorno, forse anche troppo, tra qualche cena e qualche convivio, ma di concreto c'è ben poco.

Mario Pardini potrebbe essere l'uomo della provvidenza, non quella divina, però, né quella di epoca mussoliniana. Il fruttarolo, al secolo il senatore Marcello Pera, stravedeva per lui e ancora oggi lo vedrebbe bene sul trespolo, ma noi pensiamo che per poter avere una credibilità elettorale nell'ambito del centrodestra dovrebbe cominciare a farsi sentire e a manifestare il proprio parere sulle cose di casa nostra. Certo, per carità, l'incarico di presidente di Crea e la sua inevitabile vicinanza ai vertici dell'amministrazione comunale rischiano di renderlo apparentemente e politicamente ambiguo, ma è indubbio che si tratti di un uomo di centrodestra che potrebbe non dispiacere anche a alcuni settori della maggioranza. Anche lui, però, dovrebbe osare di più e aspettare di meno.

Luca Gelli ce lo ricordavamo più ciccia che pappa, con qualche decina di chili di troppo, ma dobbiamo ammettere che, adesso, è riuscito a costruirsi un phisique du role niente male. Perfetta linea, grinta e determinazione, pazienza e costanza, contatti giusti, cene offerte in circostanze elettorali, un lavoro puntuale e con risultati all'Automobil Club Lucca, ci sembra che possa essere un pretendente senza infamia e qualche lode, ma anche qui tutto dipenderà da quanto sarà disposto a metterci di sé e della propria faccia correndo qualche rischio. Il problema è che a Lucca non rischia nessuno e la vita politica del centrodestra assomiglia molto alla vita sociale della Lucchese Libertas 1905: tre fallimenti in 11 anni.

C'è una cosa, comunque, da sottolineare e sulla quale nessuno ama soffermarsi più di tanto. Candidarsi a sindaco costa e non tutti sono pronti a fare come tale Remo Santini che ci ha messo, alla fine, parecchio del suo in termini di soldini. Del resto di sponsor disposti a appoggiare un candidato non ce ne sono più e anche gli imprenditori, di questi tempi, pensano molto ai cazzi propri e molto meno al resto del mondo anche quando questo prende il nome della città dove sono nati e cresciuti. Loro e i propri figli.

Senza lilleri non si lallera e anche in vigilie elettorali conta l'argent. A Palazzo Bernardini, ormai, non si sa nemmeno più chi ci abita. In altri Palazzi si osserva molto e si sceglie poco. In casa di ognuno, poi, peggio ancora: si va tutti al mare, a giugno, anche quando piove. Speriamo bene...