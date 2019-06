Politica



Chiesa filippina dentro il Carmine, Barsanti (CasaPound): "Ma stiamo scherzando? Se la giunta è incapace dia le dimissioni"

martedì, 25 giugno 2019, 16:14

È una dura presa di posizione quella del consigliere comunale di CasaPound contro l'ipotesi dell'acquisto da parte della comunità filippina della chiesa del Carmine. "Ma stiamo scherzando? E' un'ipotesi che lascia sconcertati - dice Barsanti - e che dimostra l'assoluta incapacità dell'Amministrazione unita alla solita cronica mancanza di visione della città".

"Pensavamo di averne viste molte di proposte assurde e inaccettabili da parte della giunta Tambellini, ma questa le supera veramente tutte. E le promesse di campagna elettorale? E il Carmine che doveva tornare il cuore pulsante del centro cittadino? E il restituire questo angolo di città ai lucchesi? Tutte sciocchezze. La pura e semplice verità è che questa Amministrazione è incapace: lo è nello sport, lo è nella cultura, lo è nel turismo, nella viabilità ed ora più che mai anche nel commercio e nell'idea di città del futuro".

"Questa proposta troverà la nostra ferma e radicale opposizione - prosegue Barsanti - che, siamo convinti, esprima la posizione della stragrande maggioranza dei lucchesi. Il Carmine è di tutta la città e di tutti i lucchesi, e deve tornare a vivere nel suo complesso. Se la giunta Tambellini non è in grado di immaginare il futuro della città e di un luogo così importante come il Carmine se non vendendolo al miglior offerente, dia le dimissioni prima di fare ulteriori danni".