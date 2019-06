Politica



Civiche e partiti di centrodestra: "Area vivai Testi, già fatto l'accordo per l'acquisto? Il Comune chiarisca"

lunedì, 24 giugno 2019, 17:46

Area vivai Testi acquistata dal Comune nel 2020? E' quanto chiedono i consiglieri comunali di SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Risulterebbe - si legge in una nota di partiti e liste civiche di centrodestra - che ci sia una promessa con tanto di nero su bianco nei confronti dei privati proprietari degli ampi spazi che si affacciano sulla circonvallazione. Si tratta di un'operazione non certo di ordinaria amministrazione, di cui vorremmo sapere di più, e rimaniamo stupiti del fatto che al momento, di una strategia di questa portata, non ne sia stata informata né la città né il consiglio comunale o le commissioni consiliari competenti - si legge nella nota -. Non vogliamo entrare nel merito della bontà o meno dell'operazione, ma è lecito a questo punto porsi alcuni interrogativi: cosa prevede esattamente il documento siglato tra il sindaco e i privati? Corrisponde al vero che la cifra pattuita per l'acquisizione dell'area sia di 600mila euro? E a che punto siamo nell'adempimento degli atti? C'è una clausola che prevede per il Comune di poter cambiare idea? E ancora, questione più importante di tutte le altre, quale progetto ha il Comune per quell'area che, lo ricordiamo, è davvero ampia (circa 33mila metri quadrati) e non fa comunque parte degli spalti, pur essendo strategica perchè immediatamente a ridosso?".

I consiglieri dei gruppi di centrodestra aggiungono infine un'ultima considerazione. "Riteniamo che il sindaco e l'amministrazione Tambellini debbano uscire allo scoperto e raccontare che impegni hanno sottoscritto, come intendono portarli avanti, con che tempi e con quali prospettive - conclude la nota -. Dobbiamo pensare che il 2019 rappresenti l'ultimo anno di utilizzo dell'ex Campo Balilla per Lucca Comics & Games e per i concerti del Lucca Summer Festival? Che le manifestazioni verranno trasferite nella zona nord? Oppure il piano per gli ex vIvai Testi è diverso, e si pensa di realizzarci altro?".