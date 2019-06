Politica



Comitati sanità: "Referendum su Campo di Marte"

venerdì, 21 giugno 2019, 14:09

di eliseo biancalana

I Comitati Sanità presenteranno una petizione popolare per chiedere al consiglio comunale di Lucca di fare un referendum consultivo sul futuro dell'ex ospedale Campo di Marte. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa che si è tenuta all'Hotel Guinigi.

Due i quesiti su cui i comitati chiedono che sia data voce ai cittadini. Il primo è per chiedere se l'area dell'ex ospedale debba o no rimanere a destinazione sanitaria o sociosanitaria. Il secondo è se la porzione di tale area, eventualmente posta in vendita dall'Area Vasta Nord-Ovest, debba o no essere acquistata dal comune.

"Le carenze del San Luca hanno dimostrato che del Campo di Marte c'è necessità" ha detto per i Comitati Roberto Lenzi. Questo sarebbe dimostrato anche dal fatto che mentre all'inizio sarebbe stata prospettata una dismissione dei due terzi dell'area, oggi si parlerebbe solo di dismetterne un terzo, dato che l'ex ospedale è andato sempre più riempiendosi di funzioni sanitarie. Secondo i comitati altri spazi potrebbero essere utilizzati per il polo riabilitativo, per i posto letto mancanti al San Luca, per la scuola infermieri e per l'hospice.

"Speriamo che la maggioranza (in consiglio comunale ndr) accetti questa nostra proposta" è stato l'auspicio di Paolo Pescucci. Gemma Urbani ha sottolineato che i Comitati non sono la controparte dell'ASL. Gabriella Bertani ha bocciato l'idea di mettere una vasca terapeutica al San Luca. Ovidio Grida ha lamentato i disagi dei parenti dei pazienti al pronto soccorso. Laura Pieri ha sostenuto che spostare l'hospice a Campo di Marte sarebbe una scelta di umanità. Gina Truglio ha espresso perplessità sull'atteggiamento dell'ASL che, a suo dire, tenderebbe ad "autogiustificarsi".