Politica



Consiglio diviso sul futuro di Lucca

mercoledì, 5 giugno 2019, 05:00

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha ripreso ieri sera la discussione sul futuro di Lucca iniziata con il consiglio straordinario aperto del 6 maggio che aveva avuto all'ordine del giorno la domanda "Lucca capitale o città ai confini dell'Impero?". Se la volta prima avevano parlato i semplici cittadini, stavolta a dire la loro sono stati i consiglieri comunali.

Ad aprire la discussione è stato Remo Santini (SìAmo Lucca) che era stato il promotore del consiglio del 6 maggio. "È stato un successo ma ha anche rappresentato qualche ombra" ha esordito. Il capogruppo ha attaccato la giunta, accusandola di non avere un'idea chiara su dove la città debba andare. Secondo Santini dal consiglio è venuto "un appello accorato all'amministrazione Tambellini per una maggiore attenzione al territorio". Santini ha quindi proposto l'istituzione di una "cabina di regia" per tracciare il futuro della città.

Per l'amministrazione comunale ha replicato l'assessore al turismo Stefano Ragghianti. "Non è vero che noi non abbiamo una visione della città" ha affermato. Si è poi soffermato sul turismo, sottolineando che dall'inizio dell'anno si sono iscritti 233 nuovi operatori; erano stati 277 l'anno prima. "Credo che dobbiamo chiamare la città a fare una riflessione insieme" ha proposto.

È poi seguito il dibattito tra i consiglieri. Chiara Martini (Pd) ha ricordato le linee strategiche individuate dall'amministrazione Tambellini nel Documento unico di programmazione (Dup). Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) ha fatto una riflessione sul tema della sanità, chiedendo che sia assicurato "il rispetto della persona". Fabio Barsanti (CasaPound) ha invitato a non dimenticare le periferie e ha sostenuto che manca un "coordinamento sul turismo". Massimiliano Bindocci (M5S) ha ribadito le sue perplessità sul consiglio straordinario: "C'era un po' di tutto". Ha comunque invitato ad ascoltare i punti di vista che sono stati espressi dai cittadini. "La più grande carenza degli ultimi anni è stata la mancanza di visione" ha accusato Marco Martinelli (Forza Italia).

Alla fine sono stati presentati tre ordini del giorni. L'odg del centrodestra chiedeva di istituire un organismo di consultazione permanente e di valutare la creazione di una cabina di regia con i principali portatori d'interesse del territorio. L'odg pentastellato chiedeva invece di fare una riflessione sui contributi arrivati dai cittadini. Infine, l'ordine del giorno della maggioranza ribadiva il programma dell'amministrazione, chiedendo di tenere conto degli interventi espressi nel consiglio straordinario.

Alla fine il consiglio ha respinto gli ordini del giorno delle minoranze mentre ha approvato quello della maggioranza, modificato con un emendamento, votato anche da Bindocci, che ha affidato alle commissioni il compito di riesaminare gli interventi pronunciati nel consiglio straordinario. Critico il giudizio del centrodestra, che ha accusato la maggioranza di aver presentato un odg che sarebbe la copia del programma di mandato. Il centrosinistra ha replicato sostenendo che l'opposizione vuole strumentalizzare il consiglio straordinario.