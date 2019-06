Consiglio, ok nuovo collegio revisori

Altri articoli in Politica

martedì, 4 giugno 2019, 22:47

Ha ricevuto apprezzamenti dalle diverse forze politiche il lavoro svolto dalla commissione pari opportunità del comune, durante l'odierna riunione del consiglio comunale. La seduta è stata aperta dall'intervento della presidente della commissione Cristiana Dell'Arsina

martedì, 4 giugno 2019, 21:51

Ci dicono che siamo populisti, sovranisti, razzisti, fascisti solo e soltanto perché non la pensiamo come loro, come i falsi profeti di una sinistra lontana anni luce dal buonsenso della gente comune

martedì, 4 giugno 2019, 21:35

I capigruppo di maggioranza rispondono a Fratelli d'Italia: "Nella nostra città non ci sarà mai nessuna discriminazione nei confronti di chi rispetta le regole". Risponde Aldo Grandi

martedì, 4 giugno 2019, 21:25

"Prendo atto con stupore, afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, che Daniele Bianucci ha definito insensate ed offensive le dichiarazioni che ho rilasciato ieri alla stampa sulla serie di incontri che il fondatore di Emergency ha tenuto a Lucca"

martedì, 4 giugno 2019, 15:07

Lo sottolineano in una nota le consigliere comunali di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani e Simona Testaferrata in merito a quanto recentemente accaduto nell'ambito della manifestazione "Lucca Medievale"

martedì, 4 giugno 2019, 14:08

La denuncia viene dal consigliere comunale Fabio Barsanti che, chiamato dagli abitanti, ha spiegato la vicenda attraverso un video sulla sua pagina Facebook