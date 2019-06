Consiglio provinciale: entrano Menchetti e Borselli

Altri articoli in Politica

giovedì, 20 giugno 2019, 14:17

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno riunito i loro direttivi per fare il punto della situazione dell'attività svolta sul territorio e nelle istituzioni, e studiare le strategie in vista dei mesi a venire

giovedì, 20 giugno 2019, 13:06

In una nota congiunta i consiglieri comunali della Lega di Lucca e Capannori Giovanni Minniti e Domenico Caruso invitano i sindaci Tambellini e Menesini a contrastare duramente il reclutamento delle “cesarine” ovvero le cuoche che dietro compenso offrono a turisti e clienti la degustazione dei piatti della tradizione culinaria locale

giovedì, 20 giugno 2019, 12:14

Giornali e televisioni stanno parlando da giorni del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), organo creato durante il periodo monarchico ma con un ruolo radicalmente diverso da quello di oggi. E’ la Costituzione repubblicana italiana a dargli l’attuale ruolo di organo di autogoverno della magistratura, segnatamente agli art. 104-105-106-107

mercoledì, 19 giugno 2019, 22:37

"Avrà luogo domani pomeriggio a Lucca un importante consiglio comunale, che vedrà protagonista lo stadio Porta Elisa. Nel complimentarci con la squadra e con tutto lo staff per lo strepitoso risultato della stagione 2018/2019, che ha visto la salvezza della Lucchese, vogliamo nel contempo sollevare alcune problematiche", afferma il segretario...

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:41

A quanto riportato nella delibera di giunta, i dipendenti che hanno maturato nell'anno 2019 i requisiti per aderire alla cosiddetta "quota 100" sono in tutto 42 e già 19 di essi hanno presentato le loro dimissioni, aggiungendosi ai 21 dipendenti che saranno collocati in pensione sempre nell'anno 2019 con la...

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:00

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti da sempre contrario: "Effetti della contrazione dei budget ampiamente previsti. Grave responsabilità politica del Pd di governo toscano non aver corretto"