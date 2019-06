Politica



Di Vito (SìAmoLucca): "Caos Pronto Soccorso, colpa dell'indifferenza di sindaco e regione"

martedì, 25 giugno 2019, 12:25

"Sul Pronto Soccorso di Lucca le responsabilità dell'attuale criticissima situazione sono di vario livello: politiche essenzialmente, ma anche di chi ha avuto in carico la gestione ovvero del Capo Dipartimento e della direttrice". Lo sottolinea in una nota il consigliere comunale Alessandro Di Vito per conto della lista civica SìAmoLucca.



"C'è un detto popolare che recita il pesce puzza dalla testa, e limitandoci alla Toscana e a Lucca possiamo individuare una responsabilità regionale e una locale, unite dalla loro indifferenza e omertà verso i problemi sanitari - commenta Di Vito -. Tambellini che si limita solo a convocare inutili Conferenze dei Sindaci senza riuscire a concludere in termini pratici di risoluzione degli stessi problemi rilevati già dal gennaio 2018. Poi la Regione, che negli ultimi 12 anni non ha provveduto a proseguire il percorso di inquadramento dei Medici del 118 nel ruolo dei medici del Pronto Soccorso iniziato nel 2016 e interrotto un anno fa; inoltre la Regione ha interrotto anche i corsi per accedere al lavoro dell'emergenza 118 e infine non si è preoccupata di definire un modello territoriale del 118 stesso e un modello ospedaliero del Pronto Soccorso negli ultimi 20 anni in modo da definire le necessità di personale". Secondo Vito, il sindaco di Lucca si è sempre disinteressato della sanità , dei problemi del nuovo ospedale, di un organizzazione per intensità di cure che fa acqua da tutte le parti, dei pazienti per lo più ultra ottantenni costretti a pernottare in barella, di un territorio ancora incapace di far fronte alle esigenze sanitarie dei cittadini a 5 anni dall'apertura del San Luca, della promiscuità dei letti, del diniego ai familiari di restare vicino al loro congiunto e del tema scottante della riorganizzazione di tre ospedali all'interno della nostra area territoriale "SìAmo Lucca non vuole essere solo solidale con gli operatori del Pronto Soccorso - conclude Di Vito - ma desidera trovare le soluzioni ai loro problemi onde evitare ulteriori criticità future. Serve un tavolo di confronto e discussione in presenza di operatori e utenti che sia finalizzato a fare chiarezza sui problemi e porti alla sottoscrizione di soluzioni da presentare all'azienda sanitaria. L'unico finanziatore del sistema sanitario è il cittadino, quello che non ha diritto di parola!".