FdI: "Quando la realtà supera l'immaginazione: Foro Boario chiuso per la festa di fine Ramadan e vigili con pettorine scritte in arabo!"

martedì, 4 giugno 2019, 11:48

La consigliera comunale Silvia Del Greco (Pd) interviene nel dibattito sulla chiusura dei cannabis shop, e risponde al precedente comunicato stampa dei consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata (Forza Italia)

martedì, 4 giugno 2019, 08:51

Si è conclusa la quarta edizione di “Lucca Medievale” con un'affluenza di pubblico in linea con la precedente edizione in Piazzale Verdi. Tante le soddisfazioni per l’associazione Contrade San Paolino, promotrice dell’evento

lunedì, 3 giugno 2019, 21:24

L'associazione Sinistra con interviene con un comunicato di commento al recente intervento del presidente di ACI Lucca Luca Gelli sugli assi viari e sul progetto di Anas

lunedì, 3 giugno 2019, 20:07

Lo dichiarano i consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata alla luce della decisione della Cassazione di ritenere reato la commercializzazione dei prodotti derivati dalla cannabis light e considerata anche la precedente pronuncia del Consiglio Superiore di Sanità sul tema

lunedì, 3 giugno 2019, 15:42

E' la presa di posizione dei gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia alla notizia che i lumini di cera alla processione solenne del 13 settembre in omaggio al Volto Santo, saranno sostituiti da lumini a led, con fiammella artificiale autoalimentata

lunedì, 3 giugno 2019, 10:17

Gino Strada sarà a Lucca per incontrare cittadini e studenti e non poteva certo mancare il benvenuto del capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti