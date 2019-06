Politica



I direttivi SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Grande lavoro delle liste civiche e dei consiglieri comunali"

giovedì, 20 giugno 2019, 14:17

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno riunito i loro direttivi per fare il punto della situazione dell'attività svolta sul territorio e nelle istituzioni, e studiare le strategie in vista dei mesi a venire, affinché l'opposizione alla giunta Tambellini continui ad essere incisiva e ricca di spunti, come dimostrato in questi due primi anni di mandato. "Siamo estremamente soddisfatti per il lavoro svolto fin qui, a testimonianza della promessa mantenuta di portare avanti il nostro impegno senza tentennamenti - si legge in una nota - e per non tradire la fiducia che ci è stata accordata dal 15 per cento dell'elettorato, che ci ha fatto diventare centrali nel panorama politico cittadino. Centralità che vogliamo consolidare in futuro, e che si basa su due perni importanti: il primo è che c'è completa sintonia tra i vertici di SìAmoLucca e Lucca in Movimento e i cinque consiglieri comunali che le rappresentano (Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini), il secondo perno fondamentale è il dialogo costante che stiamo mantenendo con tutte le componenti della società lucchese, culminata nel consiglio comunale straordinario su Lucca 2030 che, nato proprio da un'idea delle liste civiche e sostenuto anche dai partiti di centrodestra, ha visto una straordinaria partecipazione di categorie economiche, comitati ed esponenti di altre realtà culturali e turistiche del territorio". L'incontro si è concluso con un momento conviviale e l'indizione di un'altra riunione a breve.