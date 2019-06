Politica



Il centrodestra: "Ancora dubbi su appalto piazzale Boccherini"

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:48

"Appalto Piazzale Boccherini: Marchini non ha ancora trasmesso la documentazione". Lo dichiarano i gruppi consiliari di centrodestra in merito all'impegno assunto dall'assessore in occasione dell'ultima seduta della commissione lavori pubblici, che aveva come punto in discussione proprio l'iter dell'appalto dei lavori per la realizzazione di una rotatoria e un sottopasso pedonale davanti porta S.Anna. "Sono ormai passati diversi giorni – proseguono i consiglieri di partiti e liste civiche di centrodestra - ma alle parole di Marchini non sono seguiti fatti. Nessun documento esplicativo dell'iter dell'appalto infatti è arrivato ai consiglieri componenti la commissione e ai capogruppo, così come aveva promesso l'assessore durante la riunione. Ci auguriamo che questo ritardo sia dovuto solo ad una dimenticanza dell'assessore o a problemi burocratici - aggiungono i gruppi consiliari di opposizione che da tempo seguono la questione dei lavori davanti Porta Sant'Anna su sollecitazione di diversi cittadini". I dubbi sollevati dai gruppi consiliari vertono sul fatto se siano state o meno rispettate le normative sul subappalto. "Infatti - continua la nota congiunta di partiti e civiche di centrodestra - per le normative vigenti in materia di appalti pubblici, è possibile subappaltare fino al 30% dei lavori. Mentre a quanto ci è stato segnalato, sembra che a lavorare ci siano sempre state ditte diverse da quelle che l'appalto lo hanno vinto". Infine i consiglieri chiedono "documenti che dimostrino quanto espresso dall'amministrazione in merito alla cartellonistica presente sul cantiere. in virtù di quanto si è verificato nel momento in cui il consigliere Minniti ha protocollato un interrogazione per sapere spiegazioni proprio sull'iter dell'appalto". "In corrispondenza di questa richiesta - conclude la presa di posizione - è infatti improvvisamente scomparsa la cartellonista che riportava la pubblicità delle ditte presenti sul cantiere fin dall'inizio dei lavori e diverse da quella che ha vinto l'appalto. Basta parole, servono dati e documenti da poter valutare con attenzione".