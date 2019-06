Politica



Il centrodestra: "Assi viari, Tambellini e Menesini ridicoli, litigano come bimbi. Pd incapace di governare"

martedì, 18 giugno 2019, 15:19

"Anziché cercare di risolvere seriamente i problemi della viabilità, i sindaci di Lucca e Capannori si litigano su Facebook lanciandosi frecciate come fossero bambini che litigano per un giocattolo, mentre in realtà siamo di fronte a questioni serie che andrebbero affrontate nelle sedi istituzionali opportune. In questo modo, oltre che rendersi ridicoli, fanno sì che la politica venga svilita a colpi di post: sono caduti veramente in basso". Lo sottolineano in una nota i gruppi consiliari di partiti di centrodestra e liste civiche, in merito al botta e risposta che negli ultimi giorni sta vedendo come protagonisti Tambellini e Menesini in materia di traffico. "Da un lato abbiamo il sindaco di Lucca che con grave ritardo si sveglia, chiedendo al Tar l'annullamento del provvedimento con cui Capannori già da molti anni a questa parte regola a fasce orarie il passaggio dei Tir sul viale Europa a Marlia e Lammari, dall'altro il sindaco Menesini risponde attaccando il collega e trattandolo come un subalterno - spiegano i gruppi consiliari di opposizione -. Uno spettacolo indecente, che nasconde l'inerzia del Pd e dei suoi amministratori su un tema fondamentale e sentito come quello della nuova viabilità. Noi da sempre sosteniamo la necessità dei nuovi assi viari, ritenendo al tempo stesso che si debba garantire attenzione alle osservazioni presentate, soprattutto nei punti più critici dei tracciati, valutando l'impatto ambientale in alcune aree vicino alle case e intervenendo per le modifiche, senza ingannare la gente. Mentre per quanto riguarda i mezzi pesanti che circolano intorno alle Mura, da anni stiamo chiedendo a Tambellini di emanare un'ordinanza di divieto come quella di Capannori. E invece il nulla più assoluto!". Secondo i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra, la lite fra i due sindaci testimonia l'inadeguatezza del centrosinistra a governare il territorio. "Più che a risolvere i problemi, Tambellini e Menesini sembrano impegnati in una lotta intestina di potere per cercare di avere più peso all'interno del loro partito, il Pd, magari per garantirsi qualche candidatura di pregio che vada oltre l'ambito locale - conclude la nota dell'opposizione -. Invece i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, non di teatrini grotteschi che nascondono incapacità per risolvere le questioni più importanti per lo sviluppo di Lucca e della Piana".