Politica



Il centrodestra: "Clamorosi ritardi per la rivoluzione della raccolta rifiuti in centro, Raspini pinocchio"

venerdì, 21 giugno 2019, 17:15

"Raccolta dei rifiuti in centro: Raspini come 'pinocchio' ". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra su un tema particolarmente sentito dai cittadini.

"L'assessore all'ambiente lo scorso anno (maggio 2018) ha occupato le pagine dei giornali annunciando una rivoluzione per la raccolta dei rifiuti nel centro storico che sarebbe dovuta partire ad inizio 2019 ma della quale ad oggi non c'e' traccia - ricordano i gruppi consiliari di centrodestra -. Secondo il futuro candidato a sindaco del centrosinistra, nel centro storico ci sarebbe stato un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche che prevedeva ad inizio 2019 l'installazione di 52 isole ecologiche fuori terra che sarebbero andate ad affiancarsi alle attuali isole a scomparsa".

"Inoltre - prosegue la nota - il consiglio comunale nella seduta del 10 luglio 2018 approvò una deliberazione illustrata proprio da Raspini avente ad oggetto "atto di indirizzo per la raccolta differenziata dei rifiuti in centro storico" in cui si evidenziava che " è intenzione dell'amministrazione comunale organizzare un servizio di raccolta differenziata con conferimento di rifiuti in punti predeterminati, denominati "Isole ecologiche fuori terra", riservati alle utenze domestiche e non domestiche caratterizzate da produzione di rifiuti paragonabili alle utenze domestiche, per affiancare e rafforzare le isole ecologiche interrate già presenti nel centro storico e a sostituire il sistema porta a porta per tale tipologia di utenze".

Sempre nel deliberato, si sottolineava "di dare avvio alla nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel centro storico tenuto conto di quanto indicato in premessa a partire dall'inizio dell'anno 2019".

"Ad oggi tutta questa rivoluzione non c'e' stata - conclude la nota congiunta di partiti e liste civiche di centrodestra - e la realtà rimane con sacchetti dell'immondizia che spuntano a ogni ora del giorno e della notte, che di certo non danno una bella immagine della città".