Il centrodestra: "Complimenti alla Lucchese, ora il comune desista dal piano di farla fallire per regalarla ad imprenditori amici"

domenica, 9 giugno 2019, 13:48

"Complimenti alla Lucchese per l'eroica impresa compiuta, riuscendo a rimanere in serie C: un traguardo straordinario, se si considera la situazione in cui si trova la società". Lo sottolineano partiti e civiche di centrodestra.



"Questa deve essere essenzialmente una giornata di festa - prosegue la nota firmata dai gruppi consiliari di SiAmoLucca, Lucca in Movimento, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - ma di fronte a questo storico risultato conseguito dalla squadra rossonera, risulta ancora più eclatante il fatto che l'amministrazione Tambellini, nonostante le promesse elettorali, non sia riuscita a fare un bel nulla per la Lucchese. Auspichiamo che adesso sia definitivamente abbandonato il piano di Tambellini di farla fallire per regalarla ad imprenditori suoi amici, e che si passi ad un vero impegno per garantire un futuro alla squadra che porta i colori di Lucca e rappresenta il simbolo sportivo più importante della città. Non ci sono più alibi".