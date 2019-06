Politica



Il centrodestra: "Comune presuntuoso e superficiale, mette a rischio i grandi eventi. Giunta indecente"

sabato, 1 giugno 2019, 16:37

"Concerti sugli spalti e non solo, altri disastro per la giunta Tambellini. I pesanti rilievi mossi dalla Soprintendenza al Comune sull'utilizzo disinvolto sia delle piazze che delle Mura per show e manifestazioni, fanno emergere inequivocabilmente come l'amministrazione di centrosinistra sia non solo presuntuosa, ma ancora peggio pensi di essere impunita nel suo comportamento". Lo sottolineano in una nota i gruppi consiliari di centrodestra, in merito al braccio di ferro emerso in settimana proprio tra Soprintendenza e Comune.

"Non passa giorno che l'amministrazione non dia prova spudorata del suo pressapochismo, addirittura sfociato stavolta nello scontro con la Soprintendenza che è dovuta intervenire ufficialmente sugli organi di stampa per una poderosa tirata di orecchie - si legga nella presa di posizione di partiti e liste civiche -. Quello che sta succedendo ha dell'incredibile, perché l'amministrazione, che tanto si riempie la bocca di correttezza e capacità, in realtà rivela di non voler rispettare le regole. A farne le spese la cancellazione della manifestazione Liberatamente Jazz, che doveva tenersi il 31 maggio, e per la quale fino al giorno prima non era pervenuta alla Soprintendenza alcuna richiesta di autorizzazione da parte del Comune, poi la rivelazione della soprintendente Acordon, secondo cui ha ricevuto a mano la documentazione per la concessione degli spazi all'ex campo Balilla in vista dei concerti del Summer Festival, solo il giorno successivo al 27 maggio, data nella quale il Comune aveva già reso operativa la concessione alla D & G. Insomma, un pasticcio vero e proprio".

I gruppi consiliari di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, SìAmoLucca e Lucca in Movimento forniscono ulteriori elementi di valutazione della vicenda.

"Il Comune sostiene che con l'arrivo della nuova soprintendente siano cambiate le modalità di lavoro e l'iter per ottenere le autorizzazioni - prosegue la nota - in realtà crediamo che la Acordon abbia ripristinato semplicemente la normalità. Ricordiamo che due anni fa per il concerto dei Rolling Stones, vennero addirittura segati dei lampioni sulle Mura. Ma al di là dei singoli episodi, la giunta con il suo comportamento superficiale sta mettendo a rischio gli eventi più importanti che Lucca ha nel proprio calendario. Una debacle totale, che vede coinvolti in primis il sindaco ma anche due altri assessorati in particolare, quello alla sicurezza delle grandi manifestazioni di cui si occupa Raspini (che scalpita per essere il prossimo candidato a sindaco, pavoneggiandosi quando c'è da prendersi i meriti e volatilizzandosi all'arrivo dei problemi) e quello alla cultura Ragghianti. Altro che eventi, qui finora se c'è uno spettacolo, è solo quello indecente di cui si sta rendendo interprete l'amministrazione".



