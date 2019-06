Politica



Il centrodestra: "Scuola Civitali - Paladini, lavori mai partiti. E' l'ennesima promessa non mantenuta. Ora serve chiarezza"

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:38

"Ad un anno dalla chiusura dell'Istituto scolastico Civitali-Paladini di via San Nicolao, fatta in tutta fretta con grande allarmismo da parte del Comune attraverso un'ordinanza del sindaco, i lavori di adeguamento del complesso del centro storico non sono ancora partiti, e gli studenti da settembre dovranno tornare nei container al Campo di Marte, senza certezze nemmeno sull'anno scolastico 2020-2021: un'altra vergogna, perchè le assicurazioni erano state tutt'altre". Lo sottolineano in una nota i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra. "L'immobile è in uso alla Provincia ma di proprietà dell'amministrazione, e vista la situazione venutasi a creare, pensavamo che Tambellini e la sua giunta monitorassero, esercitando le dovute pressioni su Palazzo Ducale affinché stringesse i tempi - spiega l'opposizione - invece si è dormito. Non c'è ancora traccia dei 10 milioni di finanziamento europeo, dopo che era stato vinto l'apposito bando, né quindi è possibile sapere, dopo che appunto è trascorso addirittura un anno dalla chiusura del complesso, quando apriranno davvero i cantieri. Qualcosa non torna: il modo precipitoso con cui è stato dichiarato inagibile l'edificio, l'annuncio degli interventi e poi le promesse non mantenute". Per il centrodestra, purtroppo in ballo c'è il futuro di tanti studenti e insegnanti, che attendono risposte. "Quella che doveva essere una sistemazione di emergenza, rischia di protrarsi per tre anni scolatici, questa è la verità - proseguono le opposizioni -. A questo punto chiediamo sia al Comune che alla Provincia delle spiegazioni urgenti sull'iter di questa operazione importante per la città. I nostri dubbi purtroppo erano tutti giustificati: ora cosa intendono fare? Visto che già per la chiusura del complesso di San Nicolao imposero la loro progettualità senza tenere conto dei diretti interessati, e considerato che la parola data non è stata rispettata, esigiamo chiarezza su tempi, difficoltà e modalità che si stanno studiando. Basta con questa superficialità, c'è bisogno di capacità e concretezza. Lucca deve voltare pagina".