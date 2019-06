Politica



Il centrosinistra fa gli auguri alla Lucchese

sabato, 8 giugno 2019, 18:21

"Oggi è l'ultimo atto di un'opera scritta da un fantastico gruppo di ragazzi che hanno preso a cuore una maglia, un progetto, una città". Lo scrivono l'assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, e i consiglieri comunali ed ex componenti della commissione consiliare speciale per i rapporti per la Lucchese Leonardo Dinelli (Pd), Roberto Guidotti (Pd), Lucio Pagliaro (Pd) Claudio Cantini (Lucca Civica) e Francesco Lucarini (Sinistra con).



"Hanno fatto sacrifici e hanno dato il cuore e l'anima contro tutti e contro tutto - prosegue la nota -. Stasera potranno coronare un sogno anche se per tutta la città sono già dei grandissimi eroi. In una situazione a dir poco imbarazzante, una parte della città ha supportato questi magnifici ragazzi che, attraverso gli altrettanti magnifici sostenitori, sono riusciti a portare a termine la stagione. Come commissione speciale, come consiglieri e come amministratori abbiamo provato a dare il nostro apporto per risolvere alcune criticità, purtroppo senza ottenere i risultati sperati. Ma quest'oggi ci vogliamo augurare che finalmente la Lucca che può prenda a cuore il futuro della Lucchese calcio. Intanto diciamo grazie, grazie, e mille altre volte grazie a tutto il gruppo per questa fantastica impresa che lo fa entrare di diritto nella storia sportiva della nostra città. Da Lucca e per Lucca un grandissimo in bocca al lupo!"