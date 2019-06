Politica



Il direttore Papi risponde a Fratelli d’Italia: "Trasparente e assolutamente in linea con la normativa il bando per scegliere il nuovo direttore di ragioneria"

mercoledì, 12 giugno 2019, 16:18

Il Direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” Fabrizio Papi risponde alle accuse mosse da Fratelli d’Italia al conservatorio cittadino in merito al bando per la selezione del nuovo Direttore di ragioneria.

«Ho letto con stupore la nota di Fratelli d’Italia – dice Papi – i cui rappresentanti non si sono evidentemente ben informati sul bando e sulle modalità che abbiamo seguito per redigerlo e per pubblicizzarlo. Partiamo proprio da quest’ultimo punto, la comunicazione. Il bando è consultabile sul sito Miur-Cineca ed è stato inviato alle amministrazioni comunali vicine (oltre che alla Provincia). Non è stato pubblicato in Gazzetta perché riguarda una posizione a tempo determinato. Fin qui, la comunicazione “dovuta”. Oltre a questa, sono state inviate comunicazioni attraverso vari mezzi: tramite nostra newsletter (che ha centinaia di contatti), comunicati stampa alle redazioni locali (che ringrazio perché non hanno mancato di darci spazio anche se forse FdI non l’ha notato) e regionali».

Papi respinge anche l’affermazione più grave contenuta nella nota di FdI, ovvero che il bando sia stato fatto su misura per un interno. «Non abbiamo nessuno nella nostra organizzazione amministrativa in possesso dei titoli necessari a occupare quella posizione ed è proprio per questo che abbiamo fatto il bando – spiega il Direttore dell’istituto – Semplicemente il vecchio Direttore di ragioneria ha chiesto e ottenuto la mobilità e siamo alla ricerca di qualcuno che possa sostituirlo. Quanto ai requisiti, mi pare ovvioil perché, visto il settore, sia stata chiesta la laurea in Economia e Commercio. Per quanto riguarda, invece, l’anzianità di servizio, non ne abbiamo fatto un requisito fondamentale perché vorremmo privilegiare la preparazione più che l’esperienza, se non altro per dare una possibilità ai moltissimi giovani che sono spesso preparatissimi ma che non passano le selezioni perché con poco “servizio” alle spalle. L’esperienza la si fa sul campo; la preparazione, invece, c’è o non c’è e questo è un aspetto che vorremmo valutare senza altri vincoli».