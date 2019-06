Il sindaco Tambellini ha ricevuto in comune il capo dell'ufficio economico dell'ambasciatore del Senegal in Italia Amadou Lamine Cissé

Altri articoli in Politica

giovedì, 13 giugno 2019, 15:16

Domenica 16 giugno iniziativa del Movimento 5 Stelle per l'ambiente. Dalla mattina alle 9.30, dopo una piccola colazione plastic-free, i militanti pentastellati andranno a pulire tre parchi di Lucca: il parco di Via De Gasperi a S.Anna, parco giochi di Via Don Minzoni e il parco giochi di S. Filippo

giovedì, 13 giugno 2019, 14:59

Il progetto dell’amministrazione condivisa sta prendendo piede e sta interessando sempre più cittadini, come emerso anche martedì (11 giugno) in occasione dell’evento “Cittadini attivi e beni comuni a Lucca”, tanto che il modello-Lucca sulla gestione dei beni comuni si estenderà ulteriormente nel prossimo futuro

giovedì, 13 giugno 2019, 14:58

La notizia arriva dalla giunta toscana in risposta a interrogazione del Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti

giovedì, 13 giugno 2019, 14:23

L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ha presentato stamani in commissione sviluppo economico il nuovo piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche e il relativo regolamento. Le due proposte di delibera andranno in consiglio comunale il 20 giugno

mercoledì, 12 giugno 2019, 16:18

Il direttore dell’istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” Fabrizio Papi risponde alle accuse mosse da Fratelli d’Italia al conservatorio cittadino in merito al bando per la selezione del nuovo direttore di ragioneria

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:51

Non è mancato anche quest'anno qualche inconveniente nell'organizzazione del Lucca Summer Festival. Durante la conferenza stampa di presentazione della ventiduesima edizione, il sindaco Alessandro Tambellini ha sottolineato l'importanza di raggiungere "un accordo di insieme" tra gli enti per consentire alla manifestazione di procedere senza intoppi