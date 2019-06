Politica



Iniziati i lavori per rifare l'illuminazione pubblica sulla via del Brennero al Piaggione

giovedì, 27 giugno 2019, 20:51

Piaggione: partiti i lavori per il rifacimento dell'illuminazione pubblica sulla via del Brennero. Questa mattina (giovedì 27), l'assessore ai lavori pubblici, Celestino Marchini, ha fatto un sopralluogo nella frazione per verificare l'andamento del cantiere.