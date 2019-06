“La carta costituzionale in dono ai giovani”: Battistini rilancia l'iniziativa

Altri articoli in Politica

giovedì, 20 giugno 2019, 14:17

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno riunito i loro direttivi per fare il punto della situazione dell'attività svolta sul territorio e nelle istituzioni, e studiare le strategie in vista dei mesi a venire

giovedì, 20 giugno 2019, 13:10

Dopo le elezioni amministrative del 26 maggio cambia la composizione del consiglio provinciale di Lucca. Sono infatti cessati dalla carica i consiglieri provinciali che non ricoprono più la carica di consigliere comunale nel proprio comune

giovedì, 20 giugno 2019, 13:06

In una nota congiunta i consiglieri comunali della Lega di Lucca e Capannori Giovanni Minniti e Domenico Caruso invitano i sindaci Tambellini e Menesini a contrastare duramente il reclutamento delle “cesarine” ovvero le cuoche che dietro compenso offrono a turisti e clienti la degustazione dei piatti della tradizione culinaria locale

mercoledì, 19 giugno 2019, 22:37

"Avrà luogo domani pomeriggio a Lucca un importante consiglio comunale, che vedrà protagonista lo stadio Porta Elisa. Nel complimentarci con la squadra e con tutto lo staff per lo strepitoso risultato della stagione 2018/2019, che ha visto la salvezza della Lucchese, vogliamo nel contempo sollevare alcune problematiche", afferma il segretario...

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:41

A quanto riportato nella delibera di giunta, i dipendenti che hanno maturato nell'anno 2019 i requisiti per aderire alla cosiddetta "quota 100" sono in tutto 42 e già 19 di essi hanno presentato le loro dimissioni, aggiungendosi ai 21 dipendenti che saranno collocati in pensione sempre nell'anno 2019 con la...

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:00

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti da sempre contrario: "Effetti della contrazione dei budget ampiamente previsti. Grave responsabilità politica del Pd di governo toscano non aver corretto"