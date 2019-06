Politica



La Lucchese diserta il consiglio comunale e rifiuta le medaglie: scoppia la polemica

giovedì, 20 giugno 2019, 20:42

di eliseo biancalana

Non si è presentato nessuno della Lucchese a ritirare le medaglie che avrebbero dovuto essere consegnate in consiglio comunale alla squadra di calcio come riconoscimento per la stagione sportiva appena trascorsa. Sull'episodio è esplosa la polemica politica.

"Stasera per vari motivi non c'è nessuno" ha affermato a inizio seduta il presidente del consiglio Francesco Battistini, che ha quindi rimandato la consegna dei riconoscimenti. "Li consegneremo quando avremo degli interlocutori che purtroppo oggi non ci sono" ha detto il presidente.

Immediatamente è andato all'attacco Massimiliano Bindocci (M5S) che per primo aveva proposto di premiare i calciatori. "Non credo sia un'assenza casuale" ha sostenuto. "Avete scommesso che la Lucchese non ce la faceva a salvarsi. Invece si sono salvati. Ora c'è imbarazzo" ha accusato. "Non so entrare nelle dinamiche di una società che non esiste" ha replicato Battistini, che ha puntualizzato: "Lo sgarbo è stato fatto al consiglio comunale".

Fabio Barsanti (CasaPound) ha attaccato l'amministrazione comunale e in particolare l'assessore allo sport Stefano Ragghianti. "In questi mesi non è stato fatto niente" ha accusato Barsanti, lamentando soprattutto le condizioni dello stadio Porta Elisa.

"Nessuno ha gufato contro la Lucchese" ha replicato dalla maggioranza Leonardo Dinelli, invitando le opposizioni a non strumentalizzare le difficoltà della società.

"Bisogna interrogarsi sul perché non si è presentata la Lucchese" ha affermato Remo Santini (SìAmo Lucca), per il quale ci sarebbe del "risentimento" verso l'amministrazione comunale. Santini ha letto dei comunicati di due gruppi di tifosi (Vecchia Ovest e Forza Lucca) polemici verso l'amministrazione comunale.

"Una situazione di questo genere mette in imbarazzo tutto il consiglio'" ha accusato Marco Martinelli (Forza Italia), per il quale andava contattata la Lucchese prima di mettere all'ordine del giorno della seduta la premiazione.

Dal sindaco Alessandro Tambellini è arrivata una difesa convinta dell'operato dell'amministrazione. "Non abbiamo nessun imbarazzo - ha detto -. Io mi sono adoperato in tutti i modi verso l'imprenditoria lucchese".

Tambellini ha detto di non essere stato informato degli ultimi passaggi di proprietà e di non conoscere il nuovo acquirente. Il sindaco ha ammesso che il Porta Elisa ha "gravi criticità", ma ha dichiarato che il comune non può investire "7-8 milioni nel rifacimento di una struttura rispetto a una società di cui non sappiamo il futuro".

"Prima le scuole e il necessario, poi si può fare anche il resto" è la linea politica del sindaco, di cui ha detto di assumersi la "responsabilità". Le risposte del primo cittadino non hanno però convinto le minoranze, che hanno ribadito le loro critiche.