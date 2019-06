Politica



Lega: "Strada sp 35 di Villa Basilica, urgenti i lavori per eliminare le strettoie"

sabato, 22 giugno 2019, 08:52

Il gruppo Lega Salvini premier di Villa Basilica (Flosi, Sabbatini, Ansaldi, consiglieri comunali di opposizione) intervengono sul problema viabilità della fondovalle.



"Serve un intervento urgente sulla strada Provinciale SP 35 - esordisce -. A poco se non a nulla é servita la piazzola di scambio realizzata vicino alla strettoia della Magia. Frequentemente assistiamo a ingorghi e rallentamenti del traffico causati dal sempre crescente transito di tir".



"Qualcuno - spiega - propone l'installazione di un semaforo per regolamentare il traffico. Noi crediamo che si tratti di una pessima idea perché rischierebbe di incrementare il congestionamento di una situazione di per sé gia critica; riteniamo invece che sarebbe necessario un intervento di ampliamento della strada provinciale almeno in tre punti: Biecina, Pergola e Buoso. Negli ultimi 15 anni ne sono state dette tante sull'argomento, ma nulla é stato fatto in concreto. Pertanto invitiamo l'amministrazione provinciale a risolvere il problema al più presto".



"In tal senso - conclude - proponiamo di partecipare ad tavolo di confronto tra le parti interessate: provincia, comune associazione industriali e la regione Toscana, per poter dare il nostro contributo nel suggerire possibili soluzioni per arrivare velocemente ad una soluzione definitiva nell'interesse di tutti, attraverso un progetto complessivo unico. È giunto il momento di abbandonare le promesse e dare il via al progetto per una viabilità di fondovalle sostenibile per tutti, dai cittadini, al polo industriale e turistico".