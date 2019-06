Politica



Lega Villa Basilica: "Maggiore attenzione all'Altopiano delle Pizzorne"

lunedì, 24 giugno 2019, 08:56

"È una triste situazione di degrado ambientale quella che persiste sull'Altipiano delle Pizzorne". In una nota lo afferma il consigliere comunale Eleonora Sabbatini del gruppo Lega Salvini di Villa Basilica.



"Nonostante le varie segnalazioni ricevute dei cittadini e dei residenti del comune di Villa Basilica - prosegue -, si possono infatti ancora notare in alcune aree circostanti il prato principale, rifiuti abbandonati di tipo ingombrante posti al retro di bidoni di raccolta differenziata sopraggiunti successivamente e completamente vuoti al loro interno.

Non da sottovalutare - incalza il consigliere - sono le aree adibite ai bagni pubblici situati in luoghi disagevoli da raggiungere, uno di questi sottostante la chiesa dove erba alta e la scarsa cura per l'ambiente risaltano inevitabilmente alla vista; tali bagni incustoditi si presentano deteriorati nel loro aspetto e nella loro funzionalità ma per usufruire del servizio igienico è prevista un'offerta fa parte del consumatore; Anche i bagni situati vicino alla zona destinata alla sagra che avrà inizio la prossima domenica non vantano di riguardo particolarmente evidente e sarebbe pertanto utile la sostituzione di questi servizi in altri ambienti più idonei e facilmente raggiungibili anche per chi presenta disabilita' motorie. Vi è inoltre un'altra area toilette vicino ai banchi agricoli ma ancora chiusi nella tarda mattinata di oggi.

Per quanto concerne il grande prato centrale delle Pizzorne - specifica - si osservano tutt'oggi staccionate usurate e pericolanti nonché delineate con nastro segnaletico ancora in attesa di sostituzione visto che la zona è frequentata soprattutto da bambini che potrebbero subire infortuni necessariamente evitabili .

Altra nota da chiarire - spiega Sabbatini - e' il costo troppo elevato per l'occupazione del suolo pubblico dai commercianti non abbonati annualmente che hanno esposto il loro disappunto e il malcontento generale dei villeggianti per la mancata varietà dei banchi nel corso degli anni, argomento da chiarire con l'amministrazione comunale sui bandi di accesso per gli ambulanti.

Sarebbe utile inoltre - conclude - la realizzazione di aree destinate al barbecue vista l'attività campestre dei villeggianti anche per evitare l'arrangiamento "fai da te" molto più esposto ai danni per l'ambiente; Noi del consiglio comunale di opposizione" Lega Salvini Premier Villa Basilica" crediamo fortemente che tutti questi fattori sopra elencati possono sicuramente essere facilmente migliorati per incrementare il turismo e poter portare alto il nome delle Pizzorne come un gioiello di benessere della natura, il quale ha riscontrato sin dai vecchi tempi grande apprezzamento soprattutto per trovare giovamento e relax nelle torride giornate estive ; Pertanto invitiamo l'amministrazione comunale di Villa Basilica ad intraprendere tutte quelle azioni necessarie per sopperire alle carenze sopra evidenziate, compresa la nostra disponibilità ad un confronto che porti ad una soluzione positiva per il nostro territorio".