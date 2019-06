Politica



Lucchese: approvata la targa proposta da Barsanti (CasaPound)

venerdì, 21 giugno 2019, 12:39

Durante il consiglio comunale del 20 giugno è stata approvata la mozione presentata da Fabio Barsanti (CasaPound) per far apporre una targa dietro il coro di San Michele, dove è stato fondato il primo club di calcio a Lucca. La mozione è stata approvata senza voti contrari, ma con il 'non voto' dei consiglieri di maggioranza Giannini, Massagli e Olivati, e l'astensione del presidente del consiglio comunale Battistini.

"Sono contento di aver recuperato questa proposta - scrive Barsanti - che era stata presentata dai tifosi tempo fa, raccogliendo anche l'accordo del sindaco, perdendosi però negli uffici. E' stato infatti in occasione della festa dei 110 anni della Lucchese che, di fronte a quella che fu la pizzicheria Marzetto dove nacque il sodalizio sportivo, i tifosi si sono radunati affiggendo una targa provvisoria. Ora quella targa, ottenuti gli opportuni permessi, potrà essere fissata per sempre. Mi sembra emblematico arrivare alla sua approvazione proprio a chiusura di questa stagione eroica della Lucchese".

"Sono contento anche di aver promosso in Consiglio una celebrazione voluta dai lucchesi - continua Barsanti - al contrario della medaglia ipocrita che la maggioranza avrebbe voluto consegnare ai giocatori rossoneri. Giustamente, nessuno si è presentato a ritirarla, lasciando il centrosinistra a riflettere sulle proprie colpe. L'amministrazione ha infatti snobbato il calcio a Lucca fino ad oggi, lasciando il Porta Elisa a se stesso senza metterlo a norma in alcun modo e volendosi poi lavare la coscienza con una medaglia. La targa, invece, rappresenta il sentimento genuino dei tifosi per la propria squadra, senza ipocrisie".