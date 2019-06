Politica



Maniglia: "Maria, 91 anni, ama la Lega e Salvini"

mercoledì, 19 giugno 2019, 12:38

"Maria, classe 1928, ama la Lega e Matteo Salvini. Per me è stato un onore tesserarla!" Lo afferma Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e Piana che prosegue: "Di tutte le centinaia di tessere distribuite, il momento in cui l'ho consegnata a Maria, lo ricorderò con particolare gioia perché, oltre ad essere una leghista sveglia e determinata, è anche una persona dal cuore immenso".



"In un mondo caotico come quello in cui viviamo - afferma -, c'è poco spazio da destinare all'ascolto degli anziani, nonostante abbiano ancora tanto da raccontare e condividere. L'incontro con Maria è avvenuto mesi fa, ma il tesseramento 2019 non era ancora partito, così lei e suo figlio Giorgio hanno aspettato pazientemente, partecipando alla vita politica di Capannori e dando un importante contributo alla campagna elettorale appena conclusasi".



"Da pochi giorni - conclude Maniglia - abbiamo distribuito le prime tessere per l'anno in corso e mai avrei immaginato di compilare un cedolino con una data di nascita così importante. La Lega è passata in cinque anni, con immensi sacrifici e soddisfazioni, dallo 0.6% al 22%. Diventando molto attraente anche agli occhi di chi prima la sottostimava. Per fortuna non è il caso di Maria, che si è avvicinata con lo spirito giusto, mettendo il suo tempo e il suo potenziale a disposizione del bene comune".