Marco Santi Guerrieri: "Menesini e Tambellini tanto fumo e poco arrosto"

mercoledì, 19 giugno 2019, 14:45

Marco Santi Guerrieri, presidente della libera associazione cittadina “Lucca Ti Voglio Bene” interviene in merito alla discussione sugli assi viari tra il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il primo cittadino di Capannori Luca Menesini.

"Soddisfatto il patto di non aggressione pre-elettorale i Sindaci Alessandro Tambellini e Luca Menesini tornano alla farsa confrontandosi a suon di post non sulla pratica degli adempimenti progettuali circa gli assi viari ma unicamente sulle opinioni personali - commenta osi, Marco Santi Guerrieri Presidente della libera associazione cittadina Lucca Ti Voglio bene -. Il simpatico duetto - prosegue Santi Guerrieri - è ben lontano chilometri dal prendersi dei rischi per trovare soluzioni al traffico che avvolge la piana di Lucca. Infatti è solo dopo l’esito elettorale di Capannori per altro favorevole al PD che i due litiganti ravvisano l’urgenza di salvare la faccia mettendo in atto una vera e propria commedia mediatica. Insomma, ambedue d’accordo a cincischiare attorno all’annoso problema degli assi viari , giusto per non dire niente che si scosti dal rimandare assolutamente il problema a dopo il 2022 data delle amministrative di Lucca. A dirla tutta mentre il sindaco di Capannori pare non ricordarsi di essere anche presidente della Provincia di Lucca , il collega Tambellini disturbato nel sonno dalle grida della popolazione cerca di arginare le proprie responsabilità posticipandole ad anni luce dalla data del suo insediamento a sindaco.

Cosa accadrà? - conclude Guerrieri - Niente di niente, il quieto vivere in vista delle imminenti elezioni regionali del 2020 imporrà solo fantasiose commedie, tavoli e concertazioni per far credere alla barzelletta del pluralismo nel pensiero unico dei due “compagni”, dopo di che vinca chi vinca , il via alla volata per Lucca 2022".