Politica



Martinelli (FI): "Lucca deve tornare a pensare in grande"

mercoledì, 5 giugno 2019, 09:15

Ecco l'intervento letto in consiglio comunale dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) sul tema "Lucca capitale o città ai confini dell'impero?"



"Il consiglio comunale straordinario richiesto dai gruppi di centrodestra ha rappresentato un grande momento di ascolto in cui hanno preso la parola oltre 40 esponenti del mondo del turismo, della cultura, delle categorie economiche e dei comitati che ringraziamo per gli importanti contributi che hanno portato alla nostra città - ha esordito il consigliere -. Il filo conduttore è stato un appello alla giunta Tambellini per una più concreta attenzione ai problemi del territorio come: necessità di nuove infrastrutture che snelliscano il traffico intorno alla nostra città; urgenza di un disegno complessivo per i contenitori ancora vuoti: manifattura Tabacchi, Mercato del Carmine, Pulia, Campo di Marte; importanza di riportare residenti nel centro storico; attrarre un turismo di maggiore qualità, puntando sulle nostre tradizioni e specificità, affinché non ci sia lo snaturamento che stiamo rischiando; maggiore attenzione ai problemi dei paesi e delle frazioni abbandonate a se stesse, così come i quartieri; garantire un maggiore decoro urbano ovunque, per combattere il degrado imperante;una maggiore attenzione alla riqualificazione degli impianti sportivi dislocati sul territorio in modo che possano diventare accessibili a tutti dando voce e ascolto a tutte le associazioni che quotidianamente si occupano di questo; cambio di passo nella politica socio-sanitaria dal momento che il Sindaco di Lucca e' presidente della conferenza zonale dei Sindaci".



"La più grave carenza che Lucca ha sofferto negli ultimi anni, è stata quella di una mancanza di visione - ha proseguito -. Da più parti è stata denunciata l'assenza di un'idea complessiva di città attraverso la quale valorizzare le molte risorse economiche, culturali e sociali disponibili. C'è bisogno di un disegno chiaro e condiviso sulla base del quale compiere scelte e mettere a sistema risorse. Il recupero di un progetto complessivo per far andare avanti la città è così uno dei principali aspetti su cui si sono soffermati i vari interventi. In conclusione l'ottimo esito del consiglio comunale conferma come sia fondamentale anche in futuro avvicinare le istituzioni agli interessi della gente. L'amministrazione comunale deve tornare ad essere con piena convinzione a fianco dei cittadini, non solo a parole ma con atti precisi che riportino al centro dell'azione i valori di una comunità che esige giustamente rispetto e decisionismo verso i tanti problemi che affliggono il territorio. Lucca deve tornare a pensare in grande, di togliersi da dosso la paura di scommettere, di avere la consapevolezza che le sue potenzialità sono enormi e vanno sapute cogliere, di puntare sulla propria identità per essere nuovamente protagonista come si merita".