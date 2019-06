Martinelli: “Stadio di Saltocchio, dilaga il degrado”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:20

Ad intervenire sulla questione della festa per la conclusione del Ramadan al Foro Boario è il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti

mercoledì, 5 giugno 2019, 09:15

Ecco l'intervento letto in consiglio comunale dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) sul tema "Lucca capitale o città ai confini dell'impero?"

mercoledì, 5 giugno 2019, 05:00

Il consiglio comunale ha ripreso ieri sera la discussione sul futuro di Lucca iniziata con il consiglio straordinario aperto del 6 maggio che aveva avuto all'ordine del giorno la domanda "Lucca capitale o città ai confini dell'Impero?"

martedì, 4 giugno 2019, 22:50

Il consiglio comunale ha approvato la delibera con i nuovi tre componenti del collegio dei revisori dei conti.Il nuovo collegio dei revisori è composto da Giovanni Incagli (presidente), Alessandro Ghiori e Luca Stella

martedì, 4 giugno 2019, 22:47

Ha ricevuto apprezzamenti dalle diverse forze politiche il lavoro svolto dalla commissione pari opportunità del comune, durante l'odierna riunione del consiglio comunale. La seduta è stata aperta dall'intervento della presidente della commissione Cristiana Dell'Arsina

martedì, 4 giugno 2019, 21:51

Ci dicono che siamo populisti, sovranisti, razzisti, fascisti solo e soltanto perché non la pensiamo come loro, come i falsi profeti di una sinistra lontana anni luce dal buonsenso della gente comune