Politica



Mercati, nuovo piano per il commercio sulle aree pubbliche

giovedì, 13 giugno 2019, 14:23

di eliseo biancalana

L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ha presentato stamani in commissione sviluppo economico il nuovo piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche e il relativo regolamento. Le due proposte di delibera andranno in consiglio comunale il 20 giugno.

"Il vecchio piano è del 1999 e non è più corrispondente alla realtà di oggi" ha sostenuto la Mercanti. L'assessore ha spiegato che se ci sono voluti diversi anni per presentare il nuovo piano è per l'incertezza sull'applicazione della direttiva Bolkestein. Il nuovo piano varrà per 12 anni. "È una fotografia di quello che c'è di mercati oggi a Lucca" ha detto l'assessore, che ha definito il piano un "libro aperto" perché potranno in futuro rientrarvi ulteriori mercati. Tra le novità c'è il fatto che il piano rende ufficiale la collocazione del mercato "storico" in piazzale don Baroni. A detta della Mercanti, a seguito dello spostamento fuori dalle Mura si è avuto un calo di solo 3-4 licenze, considerato "fisiologico". Confermato, tra gli altri, anche il mercato dell'antiquariato, che però vedrà un calo dei posti da 230 a 196 per ragioni di sicurezza. Sono mantenuti i mercati rionali e viene inserito quello "sperimentale" di Nozzano. Confermate le fiere, ma quella di Santa Croce vedrà un calo significativo di posti per gli operatori: da 97 a 30. Restano anche i mercatini di piazza Napoleone per Natale e Pasqua, nonostante siano spesso criticati sul piano estetico. "Nessuno si è sentito di mettere a casa tutte queste persone" ha detto Mercanti, che però ha sostenuto che in 12 anni sarà possibile prevedere dei percorsi di riqualificazione. Fanno parte del nuovo piano il mercato delle arti e dei mestieri e la fiera promozionale di Porta dei Borghi dedicata ai fiori. Entro fine anno dovranno invece abbandonare piazza Santa Maria i due banchi oggi presenti. Per quanto riguarda il nuovo regolamento, la principale novità è la possibilità data all'amministrazione comunale di emanare norme di dettaglio su quali prodotti si potranno commercializzare o meno nelle aree pubbliche del centro storico.

Un giudizio critico sull'attuale situazione dei mercati cittadini è stato espresso da Marco Martinelli (Forza Italia). "C'è stata un'invasione di mercati che negli ultimi anni hanno devastato Lucca" ha detto. Nel mirino del consigliere sono soprattutto i mercati di Natale e di Pasqua in piazza Napoleone. Martinelli ha chiesto inoltre di valorizzare il mercato dell'antiquariato. Giudizi respinti dall'assessore: "Questa è la prima amministrazione che dopo 70 anni ha investito, con la fondazione, 3,5 milioni sul Mercato del Carmine". L'operato della giunta è stato difeso anche da Roberto Guidotti (PD). La presidente della commissione Chiara Martini ha aggiornato la seduta al 17 giugno per esprimere il proprio parere sulle delibere.