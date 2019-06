Politica



Mercati, passa in consiglio il nuovo piano

venerdì, 21 giugno 2019, 00:33

di eliseo biancalana

Dopo 10 anni la città di Lucca ha un nuovo piano dei mercati. Lo ha deciso il consiglio comunale, che ha approvato le proposte di delibera presentate dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. Critico il giudizio delle opposizioni.

Il vecchio piano risaliva al 1999. Il nuovo varrà per 12 anni. "È una fotografia di quello che c'è" ha detto l'assessore. II nuovo piano rende ufficiale lo spostamento del mercato "storico" dal centro alle Tagliate. A detta dell'assessore un ritorno del mercato in città "non sarebbe sostenibile". Confermato, tra gli altri, anche il mercato natalizio in piazza Napoleone, spesso oggetto di critiche estetiche. La Mercanti ha comunque sostenuto che in 12 anni sarà possibile prevedere dei percorsi di riqualificazione, che non sarebbero stati possibili senza aggiornare il piano. "Non si poteva chiedere di fare degli investimenti senza dare delle certezze" ha spiegato l'assessore, che ha sottolineato l'esigenza di tutelare gli operatori economici. Tra le altre novità, il piano prevede lo spostamento di due banchi presenti in piazza Santa Maria e rende definitiva la collocazione dei banchi che si tengono per i Comics. L'assessore si è inoltre impegnata a promuovere maggiormente la conoscenza dei mercati cittadini e la loro qualità.

Apprezzamenti al piano e al relativo regolamento sono arrivati dalla maggioranza. Le consigliere dem Chiara Martini e Silvia Del Greco hanno sottolineato l'importanza di sponsorizzare maggiormente i mercati. Giudizi critici sono invece arrivati da Fabio Barsanti (CasaPound) e Remo Santini (SìAmo Lucca), che hanno criticato soprattutto la conferma dello spostamento del mercato storico fuori dalle Mura e del mercato natalizio in piazza Napoleone. "C'è stato un progressivo degrado dei mercati presenti a Lucca" ha accusato Marco Martinelli, mentre Massimiliano Bindocci (M5S) ha lamentato la mancanza di "prospettive". Critiche rispedite al mittente dalla maggioranza, con la Martini e la Mercanti che hanno difeso la scelta di spostare il mercato storico alle Tagliate.

Rispetto al testo passato in commissione, il piano è stato emendato con quattro proposte presentate da Chiara Martini. Il nuovo piano e il regolamento sono passati con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra.