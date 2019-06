Politica



Minniti (Lega): “Bonturi, Cantini e Bianucci hanno preso l’ennesimo granchio sulla festa di fine Ramadan”

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:20

"I consiglieri Bonturi, Cantini e Bianucci - afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - hanno stigmatizzato il comunicato con cui Fratelli d’Italia aveva espresso legittime e doverose critiche sulla festa per la conclusione del Ramadan al Foro Boario. I consiglieri di maggioranza dopo, aver lanciato le solite e stucchevoli accuse di intolleranza, hanno perentoriamente affermato che l’appuntamento si è svolto nel massimo rispetto della Legge per cui “nella nostra città c’è la massima accoglienza per tutti”. E bravi ai nostri ineffabili consiglieri comunali: come al solito non ne azzeccano una e, con le loro esternazioni, fanno più danni di Paperino. Vorrei chiedere, incalza il consigliere leghista, cosa significa l’espressione “l’appuntamento si è svolto nel massimo rispetto della legge” che è evidente forma pleonasticagiacchè tutte le azioni umane devono essere lecite e quindi rispettose della legge. Vorranno mica dire che l’Islam è rispettoso della Costituzione Italiana e delle leggi che ad essa si conformano?"

"Se così è - attacca Minniti - Bonturi, Cantini e Bianucci sbagliano di grosso! Come la mettiamo sul fatto che le donne sono inferiori e assoggettate ai voleri degli uomini della propria famiglia, gli omosessuali sono perseguitati, la legge religiosa prevale sulla legge dello Stato? E’ evidente che le suddette posizioni sono in netto contrasto con i nostri principi costituzionali dell’eguaglianza, della libertà e della laicità dello Stato. E come la mettiamo sul fatto che in molti paesi islamici è impedita la libertà di culto ed i cristiani sono perseguitati, uccisi? Semmai, concedere uno spazio pubblico per una festività religiosa è offensivo per i fedeli di altre religioni. I partiti di sinistra al governo di questa città hanno impedito l’allestimento del presepe negli uffici comunali per non offendere le altre religioni e per coerenza ed uniformità di comportamento avrebbero dovuto evitare di concedere l’uso di uno spazio pubblico per celebrare la fine del Ramadan".

"A proposito - conclude Minniti - i fedeli islamici quanto hanno pagato per l’uso della struttura? Commercianti ed agricoltori pagano cifre esose per poter stare al foro Boario. Saranno stati mica discriminati?"