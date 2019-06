Minniti (Lega): "Perché sulla viabilità Tambellini ha dormito così a lungo?"

Altri articoli in Politica

martedì, 18 giugno 2019, 19:20

È stata presentata in commissione urbanistica la variante denominata "Aree produttive a San Pietro a Vico comprese tra via dell'Acquacalda e via Massagli". La proposta di delibera è stata illustrata dall'assessore Serena Mammini

martedì, 18 giugno 2019, 18:55

“Solidarietà a Salvini”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata in merito alle parole espresse nei giorni scorsi da Don Giorgio De Capitani in un audio mandato in onda dalla trasmissione radiofonica La Zanzara in cui si sente il sacerdote che dice ”Salvini è un ladro, uccidiamolo”,...

martedì, 18 giugno 2019, 17:58

Nella notte tra il 17 e il 18 giugno le militanti del dipartimento femminile di Forza Nuova, l'associazione Evita Peròn, hanno affisso in diverse città italiane striscioni a sostegno dell'intervento normativo statunitense

martedì, 18 giugno 2019, 16:15

Il sindaco di Lucca commenta il fatto che il sindaco di Capannori e presidente della provincia sia d'accordo con lui sul fatto che le Mura di Lucca non possano essere la rotatoria dei mezzi pesanti di tutta la Piana e della Valle e spera di poterne discutere con lui presto,...

martedì, 18 giugno 2019, 15:38

Duro attacco del gruppo consiliare di "Lucca Civica-Tambellini sindaco" al sindaco di Capannori Luca Menesini. "Lucca non è contro nessuno. Non esiste alcuna contrapposizione tra città e campagna, e il vittimismo del sindaco di Capannori è ridicolo, soprattutto nei tempi e nei modi con cui si è manifestato" scrivono i...

martedì, 18 giugno 2019, 15:19

Lo sottolineano in una nota i gruppi consiliari di partiti di centrodestra e liste civiche, in merito al botta e risposta che negli ultimi giorni sta vedendo come protagonisti Tambellini e Menesini in materia di traffico