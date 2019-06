Politica



Minniti (Lega): "Su Gino Strada Bianucci non è stato in grado di ribattere alle mie argomentazioni"

martedì, 4 giugno 2019, 21:25

Prendo atto con stupore - afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - che Daniele Bianucci ha definito insensate ed offensive le dichiarazioni che ho rilasciato ieri alla stampa sulla serie di incontri che il fondatore di Emergency ha tenuto a Lucca. Per Bianucci avrei fatto bene a stare zitto (le mie dichiarazioni sono una nota stonata che avrebbe dovuto essere evitata) ma su questo punto sono molto comprensivo essendo consapevole del fatto che i compagni di sinistra, notoriamente, non tollerano il dissenso essendo figli o nipoti dell’ideologia comunista per fortuna riposta nella pattumiera della Storia anche se qualche dittatorello resiste di qua o di là nel mondo.

Casomai - prosegue il consigliere comunale della Lega - saranno insensate le dichiarazioni di Bianucci il quale prima afferma che Strada non è un attivista politico e subito dopo che il fondatore di Emergency ha espresso giudizi severi su tutta la classe politica del nostro Paese (in questo modo Strada ha fatto politica ed è evidente); Bianucci afferma anche che erano presenti centinaia e centinaia di lucchesi che poi, qualche rigo dopo, diventano più di mille! Ma cosa succede! Gesù moltiplicava i pani e i pesci e Bianucci l’uditorio di Strada? (informare subito il neo Vescovo….non si sa mai).

Offensive - attacca Minniti - sono semmai le dichiarazioni di Strada di cui ho dato atto nel comunicato di ieri rivolte a Salvini ed ai membri del Governo che esercitano il loro ruolo istituzionale grazie alle regole della democrazia che a molti fanno venire le convulsioni considerato che, nei Paesi del paradiso comunista, non si votava affatto.

Male ha fatto Bianucci - prosegue Minniti - a non entrare nel merito delle mie argomentazioni. Non ci è entrato per la semplice ragione che non è stato in grado di ribattere colpo su colpo alla logica ed alla fondatezza delle mie affermazioni.

A Strada suggerisco - conclude Minniti - di spogliarsi della gestione delle sue sedi a Milano e Venezia e con il ricavato di insediare altri centri di cura in Africa dove potrà svolgere al meglio la professione di medico che, indubbiamente, meglio gli riesce magari con l’aiuto di Bianucci che così potrà davvero aiutare il prossimo e sentirsi più buono del solito.