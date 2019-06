Politica



Minniti (Lega): “Sul contributo affitti il comune penalizza gli italiani”

martedì, 18 giugno 2019, 12:17

L’8 luglio scade il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019. Per il capogruppo della Lega Giovanni Minniti il comune di Lucca avrebbe approvato un bando che fa di tutto per penalizzare i cittadini italiani ed agevolare i cittadini stranieri.

"Tra le condizioni del bando - esordisce - vi è quella che i richiedenti non siano titolari di diritti reali su immobili ubicati in Italia o all’estero di valore superiore ad € 25.000,00 calcolato sulla base dei parametri IMU (immobili situati in Italia) ed IVIE (immobili all’estero) rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Entrambi i parametri - sostiene il consigliere Minniti - fanno riferimento ai valori catastali ma mentre quelli italiani sono da considerare attendibili e facilmente controllabili dalle autorità fiscali, quelli dei Paesi stranieri sono rapportati al diverso contesto economico e, pertanto, potrebbero presentare valori catastali esigui pur essendo del tutto idonei a soddisfare le esigenze abitative fruttando redditi di locazione sui quali le autorità italiane non hanno alcuna contezza per cui l’ammonimento circa le sanzioni in caso di autocertificazioni mendaci lascia il tempo che trova.

Per cui è del tutto evidente la disparità di trattamento tra i richiedenti italiani facilmente controllabili ed i cittadini stranieri che sfuggono ad ogni tipo di controllo e, pertanto, sono agevolati da un bando formulato in modo assolutamente irrazionale.

Sarebbe stato più semplice indicare tra le cause di esclusione la titolarità di immobili all’estero idonei a soddisfare le esigenze abitative magari richiedendo l’allegazione del certificato di abitabilità rilasciato dall’autorità estera considerato che l’autocertificazione si presta a facili elusioni.

Solo così - conclude Minniti - può essere resa giustizia ai nostri concittadini che non devono essere discriminati a casa propria".