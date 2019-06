Stalli disabili, Marchini: "Saranno rivisti"

Altri articoli in Politica

venerdì, 21 giugno 2019, 00:33

Dopo dieci anni la città di Lucca ha un nuovo piano dei mercati. Lo ha deciso il consiglio comunale, che ha approvato le proposte di delibera presentate dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. Critico il giudizio delle opposizioni

giovedì, 20 giugno 2019, 20:42

Nessuno si è presentato a ritirare le medaglie che avrebbero dovuto essere consegnate in consiglio comunale alla squadra di calcio. Sull'episodio è esplosa la polemica politica

giovedì, 20 giugno 2019, 20:42

Arriva in consiglio comunale la protesta di Luccasenzabarriere onlus. L'associazione presieduta da Domenico Passalacqua sta conducendo un presidio davanti al comune per chiedere che la commissione tecnica comunale riveda la riassegnazione degli stalli auto per disabili

giovedì, 20 giugno 2019, 14:17

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno riunito i loro direttivi per fare il punto della situazione dell'attività svolta sul territorio e nelle istituzioni, e studiare le strategie in vista dei mesi a venire

giovedì, 20 giugno 2019, 13:10

Dopo le elezioni amministrative del 26 maggio cambia la composizione del consiglio provinciale di Lucca. Sono infatti cessati dalla carica i consiglieri provinciali che non ricoprono più la carica di consigliere comunale nel proprio comune

giovedì, 20 giugno 2019, 13:06

In una nota congiunta i consiglieri comunali della Lega di Lucca e Capannori Giovanni Minniti e Domenico Caruso invitano i sindaci Tambellini e Menesini a contrastare duramente il reclutamento delle “cesarine” ovvero le cuoche che dietro compenso offrono a turisti e clienti la degustazione dei piatti della tradizione culinaria locale