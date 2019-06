Politica



Parcheggio Piazzale Risorgimento: approvata risoluzione Martinelli (FI)

venerdì, 21 giugno 2019, 14:22

Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri sera è stata approvata una risoluzione presentata dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia), primo firmatario del documento che porta le firme anche dei consiglieri Simona Testaferrata (Forza Italia) e Nicola Buchignani (FdI).

La risoluzione impegna il sindaco e la giunta, "al fine di facilitare l'alienazione e ristrutturazione dell'immobile denominato Palazzo Bertolli (ex Guardia di Finanza), a favorire la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazzale Risorgimento che oltre a svolgere funzioni di parcheggio pubblico possa essere in parte adibito ad uso esclusivo del suddetto immobile". Martinelli ha evidenziato "l'importanza strategica di realizzare un parcheggio fuori porta San Pietro che oltre a migliorare la situazione della sosta per tutta la zona servirà per facilitare l'accesso al centro storico e a garantire una parte degli stalli a chi acquisterà l'immobile ex Guardia di Finanza".

"È indispensabile- ha concluso Martinelli - creare le condizioni per dotare Lucca di moderne infrastrutture necessarie per garantire una prospettiva di crescita alla nostra comunità"