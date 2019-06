Politica



Partecipate, ok in commissione agli obiettivi gestionali

venerdì, 21 giugno 2019, 17:27

di eliseo biancalana

Via libera dalla commissione partecipate del comune di Lucca alla proposta di delibera che definisce gli obiettivi gestionali da assegnare agli organismi partecipati per l'esercizio 2019. Il provvedimento è stato illustrato dal vicesindaco Giovanni Lemucchi ed è passato con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra.

La proposta di delibera definisce gli obiettivi gestionali degli organismi partecipati comunali in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 147 quater del testo unico degli enti locali. A gennaio l'amministrazione ha avviato un percorso di dialogo e confronto con gli organismi partecipati. In tale occasione è stato richiesto alle società partecipate di descrivere il modello di controllo di gestione adottato, fornendo informazioni sulle attività svolte in tema di pianificazione e programmazione dei budget e della qualità dei servizi. Sono seguiti successivi incontri con i singoli organismi, all'esito dei quali sono stati definiti gli obiettivi per l'anno 2019, mentre è stata rimandata al Documento unico di programmazione 2020-22 la definizione di quelli pluriennali.

Per ogni partecipata sono stati indicati gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, gli obiettivi comuni a tutti gli organismi partecipati derivanti da adempimenti di legge e gli obiettivi gestionali specifici della singola azienda. La proposta di delibera chiede inoltre alle partecipate di dare conto del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario e del report semestrale e chiede alle società partecipate non in controllo e al Teatro del Giglio di fornire analogo monitoraggio, formalizzando lo stesso in apposite relazioni semestrali da trasmettere all'amministrazione comunale.

La seduta è stata presieduta da Claudio Cantini (Lucca Civica). Hanno votato a favore i consiglieri comunali di centrosinistra, mentre nella minoranza Marco Martinelli (FI) e Massimiliano Bindocci (M5S) non hanno partecipato al voto. La pratica andrà ora all'esame del consiglio comunale.