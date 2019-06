Politica



Partiti e civiche di centrodestra: "Aggressione alla Pia Casa, colpa del comune che sapeva i rischi ma non è intervenuto"

sabato, 8 giugno 2019, 18:51

"Serve più attenzione, da parte della giunta Tambellini, sulla gestione delle case di riposo. Allo scarso impegno del passato purtroppo si aggiunge l'ultimo grave episodio, che testimonia uno scarso controllo unito a disimpegno dell'amministrazione sulle strutture che ospitano gli anziani". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra.



"Da quando la giunta Tambellini (a partire dal precedente mandato) ha dato in concessione le Rsa ai privati, si sono registrate circostanze su cui abbiamo richiamato l'attenzione ma inascoltati - sottolineano i gruppi di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, SìAmoLucca e Lucca in Movimento -. Da un lato la chiusura di strutture come Villa S.Maria, sulla quale ad un anno esatto dallo stop dell'attività ancora non c'è un piano, poi le omesse verifiche su alcune inadempienze del concessionario, infine la vicenda dell'aggressione alla Pia Casa di un ottantenne da parte di un altro ospite, un soggetto violento riconosciuto da tempo. Una questione che la Proges aveva denunciato al Comune da molte settimane (come confermano anche i sindacati) nella fattispecie anche al sindaco e all'assessore al sociale Del Chiaro, ma su cui nessuno si è mai mosso. Insomma una bomba ad orologeria, che alla fine ha provocato il ferito grave: non intervenendo dopo gli allarmi lanciati, l'amministrazione ha creato le condizioni affinchè esplodesse il caso".



L'accaduto, secondo l'opposizione di civiche e partite di centrodestra, è la testimonianza dell'incapacità del Comune anche nel controllo delle case di riposo, e del clamoroso disinteresse per le condizioni in cui vivono gli anziani e il personale. "Purtroppo non ci sarebbe da stupirsi, perchè anche in altri casi gli assessori e la giunta hanno dimostrato di essere latitanti nei confronti di numerose questioni cittadine - concludono i gruppi consiliari di centrodestra -. Ma stavolta si è superato il limite visto che, nonostante si sapesse che c'era rischio violenza all'interno degli appartamenti della Pia Casa, non si è fatto nulla per rimuovere i pericoli. Siamo davvero basiti sulle inadempienze di questa amministrazione che ogni giorno dimostra ancora di più la sua inadeguatezza, e che invece di spendere il suo tempo a inseguire iniziative demagogiche su temi nazionali, dovrebbe occuparsi del territorio. La prossima volta, per auspicare un tempestivo intervento del Comune, bisognerà attendere che ci scappi il morto?"