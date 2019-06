Passalacqua: "Sono in sciopero della fame"

Altri articoli in Politica

venerdì, 21 giugno 2019, 17:43

Un piano del commercio che rappresenta indubbiamente uno sforzo dell'assessore di sistemare e razionalizzare i mercati a Lucca, ma che su quello delle Tagliate conferma la scelta, infelice, del suo trasferimento fuori dal centro, mentre su quello di Piazza Napoleone si ferma agli annunci

venerdì, 21 giugno 2019, 17:27

Via libera dalla commissione partecipate del comune di Lucca alla proposta di delibera che definisce gli obiettivi gestionali da assegnare agli organismi partecipati per l'esercizio 2019

venerdì, 21 giugno 2019, 17:15

"Raccolta dei rifiuti in centro: Raspini come 'pinocchio' ". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra su un tema particolarmente sentito dai cittadini. "L'assessore all'ambiente lo scorso anno (maggio 2018) ha occupato le pagine dei giornali annunciando una rivoluzione per la raccolta dei rifiuti nel centro...

venerdì, 21 giugno 2019, 14:22

Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri sera è stata approvata una risoluzione presentata dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia), primo firmatario del documento che porta le firme anche dei consiglieri Simona Testaferrata (Forza Italia) e Nicola Buchignani (FdI)

venerdì, 21 giugno 2019, 14:09

I Comitati Sanità presenteranno una petizione popolare per chiedere al consiglio comunale di Lucca di fare un referendum consultivo sul futuro dell'ex ospedale Campo di Marte. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa che si è tenuta all'Hotel Guinigi

venerdì, 21 giugno 2019, 12:39

Durante il consiglio comunale del 20 giugno è stata approvata la mozione presentata da Fabio Barsanti (CasaPound) per far apporre una targa dietro il coro di San Michele, dove è stato fondato il primo club di calcio a Lucc