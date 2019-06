Politica



"Quota 100" in comune: in 19 hanno già presentato le dimissioni

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:41

di eliseo biancalana

La giunta comunale di Lucca ha aggiornato la programmazione triennale del fabbisogno di personale, riferita al triennio 2019-21, alla luce delle conseguenze della nuova normativa pensionistica ("quota 100"). La programmazione aggiornata tiene conto delle cessazioni a oggi certe.

La programmazione triennale era stata approvata con deliberazione della giunta comunale dell'11 dicembre 2018. Già in tale deliberazione veniva precisato che ci sarebbe stato sicuramente bisogno di ulteriori aggiornamenti per le eventuali conseguenze delle nuove ipotesi pensionistiche che erano in corso di elaborazione da parte del governo. Il nuovo regime pensionistico è stato poi disposto con il decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019.

A quanto riportato nella delibera di giunta, i dipendenti che hanno maturato nell'anno 2019 i requisiti per aderire alla cosiddetta "quota 100" sono in tutto 42 e già 19 di essi hanno presentato le loro dimissioni, aggiungendosi ai 21 dipendenti che saranno collocati in pensione sempre nell'anno 2019 con la normativa ordinaria.

Dalla delibera si apprende inoltre che dalla ricognizione delle eventuali eccedenze o esuberi di

personale "non solo non emergono situazioni di eccedenze o esubero, ma risulta una inequivocabile e diffusa carenza di personale".