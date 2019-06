“Siano chiusi i canapa-shop a Lucca”

Altri articoli in Politica

lunedì, 3 giugno 2019, 21:24

L'associazione Sinistra con interviene con un comunicato di commento al recente intervento del presidente di ACI Lucca Luca Gelli sugli assi viari e sul progetto di Anas

lunedì, 3 giugno 2019, 15:42

E' la presa di posizione dei gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia alla notizia che i lumini di cera alla processione solenne del 13 settembre in omaggio al Volto Santo, saranno sostituiti da lumini a led, con fiammella artificiale autoalimentata

lunedì, 3 giugno 2019, 10:17

Gino Strada sarà a Lucca per incontrare cittadini e studenti e non poteva certo mancare il benvenuto del capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti

sabato, 1 giugno 2019, 16:37

"Concerti sugli spalti e non solo, altri disastro per la giunta Tambellini. I pesanti rilievi mossi dalla Soprintendenza al Comune sull'utilizzo disinvolto sia delle piazze che delle Mura per show e manifestazioni, fanno emergere inequivocabilmente come l'amministrazione di centrosinistra sia non solo presuntuosa, ma ancora peggio pensi di essere impunita...

sabato, 1 giugno 2019, 16:34

Risolvere subito l'impasse amministrativo legato alle autorizzazioni degli eventi. È ciò che chiede il consigliere comunale Fabio Barsanti, dopo le notizie di questi giorni relative al rinvio di Liberamente Jazz e i ritardi dell'amministrazione

venerdì, 31 maggio 2019, 23:46

La domanda se la pone il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci il quale ha diffuso un intervento in proposito che volentieri pubblichiamo