Sinistra con: "Dopo le dichiarazioni di Gelli apriamo una vera e seria riflessione sugli assi viari e il progetto Anas"

lunedì, 3 giugno 2019, 21:24

L'associazione Sinistra con interviene con un comunicato di commento al recente intervento del presidente di ACI Lucca Luca Gelli sugli assi viari e sul progetto di Anas:

Abbiamo letto con grande interesse le considerazioni e le proposte del Presidente di ACI Lucca, Luca Gelli, in merito al progetto presentato dall'Anas sugli Assi Viari. Il giudizio di Gelli è molto chiaro: "la proposta presentata non ci sembra idonea a risolvere le criticità. Anzi, vedendo il progetto, c'è il forte rischio che il territorio venga ulteriormente intasato dal traffico".

Dopo aver evidenziato che il finanziamento non deve essere perso, ma "sfruttato al meglio possibile per il nostro territorio", il presidente di ACI Lucca è entrato nel merito e ha sottolineato alcuni temi cruciali già sollevati da Sinistra con e da altri soggetti. In particolare: la necessità di realizzare insieme all'asse nord-sud anche quello est-ovest per evitare un ulteriore aggravio del traffico in alcune zone; il carattere sopraelevato della strada e le limitate immissioni che non permettendo di intercettare il traffico della Piana, riducono in misura minima il traffico sul Viale Europa e sulla circonvallazione e provocano in alcuni casi addirittura con un aumento dei tempi di percorrenza. Senza tralasciare il fondamentale aspetto paesaggistico.

Inoltre Gelli introduce anche un nuovo tema importante, finora trascurato, legato alla non adeguata sicurezza della nuova strada. Davvero ce n'è più che a sufficienza per non perdere altro tempo e aprire una vera e seria riflessione sul progetto e più in generale sul tema complessivo della mobilità nella Piana di Lucca, guardando alle necessità del nostro territorio nei prossimi decenni. Un dibattito che non può continuare ad essere fatto con comunicati stampa a distanza o addirittura con i messaggi sui social. Non compete certo a noi costruire le modalità per sviluppare seriamente e subito questo lavoro, capace di coinvolgere insieme le istituzioni ai diversi livelli, locali e nazionali, e tutti i soggetti interessati. Chiediamo con forza a chi ha questo ruolo di attivarsi. Sinistra con c'è, impegnata a portare il proprio piccolo contributo e guardando sempre alla necessità di costruire un futuro migliore per il nostro territorio.