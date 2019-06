Politica



“Solidarietà a Salvini contro il prete che invita ad ucciderlo"

martedì, 18 giugno 2019, 18:55

“Solidarietà a Salvini”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata in merito alle parole espresse nei giorni scorsi da Don Giorgio De Capitani in un audio mandato in onda dalla trasmissione radiofonica La Zanzara in cui si sente il sacerdote che dice ”Salvini è un ladro, uccidiamolo”, io elogio chi uccide Salvini”.

"Siamo ormai distanti anni luce - aggiungono Martinelli e Testaferrata - dalla teoria dei due Soli di cui si fece portavoce Dante, che vedeva l'autorità papale e quella imperiale di pari dignità, ma riferite ad ambiti diversi".

"Ai nostri giorni - proseguono i consiglieri Martinelli e Testaferrata - invece alcuni Pastori della Chiesa spesso parlano di politica attraverso i media o i social e lo fanno contravvenendo ai più fondamentali dettami cristiani, quelli per cui uccidere o esortare a farlo, sono crimini gravissimi. Il sacerdote in questione è già noto alla cronaca in quanto aveva già sperato in un ictus per il presidente Berlusconi".

Martinelli e Testaferrata domandano: “Questi signori sono uomini di Dio?” come è possibile che ancora Don Giorgio celebri messa o confessi fedeli?”La visione politica diversa può esserci, ma i toni soprattutto da parte di un uomo di Chiesa, dovrebbero essere ben altri. Invitiamo il presidente del consiglio comunale di lucca - concludono Martinelli e Testaferrata- in occasione del prossimo consiglio comunale a prendere le distanze a nome di tutta l’assise da queste parole deliranti del sacerdote".