Politica



Stravolgimento epocale, via le candele dalla Luminara: insorge l'opposizione

lunedì, 3 giugno 2019, 15:42

"Luminara, si rispetti la tradizione. No a scelte unilaterali su sistema a led, che segnano il distacco di questa giunta dalla città. E' gravissimo che una scelta così rivoluzionaria sulla tradizione più importante di Lucca, venga calata dall'alto e non sia passata attraverso il coinvolgimento della gente, che l'ha saputo a decisione già presa".

E' la presa di posizione dei gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia alla notizia che i lumini di cera alla processione solenne del 13 settembre in omaggio al Volto Santo, saranno sostituiti da lumini a led, con fiammella artificiale autoalimentata.

"Sappiamo bene che lo spregiudicato modus operandi della giunta Tambellini è questo, ma stavolta si è davvero superato il limite - sostengono civiche e partiti di centrodestra -. Sostituire le candele a cera con quelle artificiali è una svolta epocale per la Luminara di Santa Croce, una celebrazione che avviene da oltre un millennio e che è il fulcro della storia lucchese. Se si era pensato di cambiare l'allestimento, cancellando di fatto la profonda e sentita tradizione, era obbligatorio informare i lucchesi preventivamente di questo progetto, sottoporre la scelta ad un giudizio, rendere note le alternative a cui si stava lavorando prima di prendere una decisione definitiva. E' clamoroso, fra l'altro, che il cambiamento epocale sia stato scoperto per caso, dopo la pubblicazione sull'albo pretorio dei criteri per la pre-gara di appalto per i lumini a led, pubblicata dal Comune per invitare le ditte interessate a partecipare. Nè dal sindaco, Nè dall'assessore alla cultura Ragghianti mai una parola, una dichiarazione o una conferenza stampa. Insomma, un comportamento inaudito".

Secondo le opposizioni di centrodestra, l'ennesima riprova di come l'amministrazione di centrosinistra stia snaturando tutto, anche quello che di più prezioso è stato tramandato nei secoli.

"Non entriamo nel merito della scelta tecnica, perchè nessuno conosce la tipologia dei nuovi lumini a led che saranno utilizzati - concludono civiche e partiti di centrodestra - anche se noi come la maggior parte dei lucchesi siamo per non cambiare. Leggiamo di una scelta per motivi di sicurezza, ma comunque il montaggio ci sarà, e delle rassicurazioni sul fatto che l'effetto estetico sarà immutato. Pero' anche quest'ultima dichiarazione non è credibile: come si fa ad affermarlo se non è stata realizzata nemmeno una prova? Chiediamo ufficialmente al Comune, parte in causa principale di questa decisione insieme al comitato per lo svolgimento della Luminara e alla Diocesi, di riflettere sull'opportunità di soprassedere a questo cambiamento. Serve più rispetto e coinvolgimento della città".