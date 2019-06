Politica



Summer Festival, Tambellini: "Vogliamo che tutto sia preparato per tempo"

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:51

di eliseo biancalana

Non è mancato anche quest'anno qualche inconveniente nell'organizzazione del Lucca Summer Festival. Durante la conferenza stampa di presentazione della ventiduesima edizione, il sindaco Alessandro Tambellini ha sottolineato l'importanza di raggiungere "un accordo di insieme" tra gli enti per consentire alla manifestazione di procedere senza intoppi. "Vogliamo che tutto sia preparato per tempo" ha detto.

Quest'anno l'inconveniente si è verificato per qualche incomprensione tra il comune e la soprintendenza in merito ai tempi di invio della documentazione per l'autorizzazione per il concerto di Elton John che si terrà il 7 luglio sugli spalti delle Mura. D'Alessandro in conferenza stampa ha voluto pubblicamente ringraziare il sindaco per aver appoggiato la manifestazione in un periodo in cui "ci sono stati tanti cambiamenti" ai vertici delle istituzioni locali, in particolare alla prefettura e alla soprintendenza ai beni culturali.

"Vogliamo uscire da ogni condizione di precarietà per quanto riguarda gli elementi di programmazione" ha assicurato il sindaco. Riguardo all'uso del prato del campo Balilla per i concerti, il sindaco ha sottolineato "la non irreversibilità" dei lavori sull'area che vengono fatti per il Summer Festival e per i Comics. "Stiamo valutando tutte le possibili soluzioni affinché l'impatto sia minimo" ha assicurato il primo cittadino. In corso anche un costante dialogo tra comune, organizzazione del Summer Festival e Confcommercio per ridurre alcuni disagi per i commercianti del centro storico. In particolare quest'anno non ci sarà il generatore in piazza Napoleone che in passato aveva creato malumori.

Sulla questione dell'uso degli spalti, D'Alessandro ha sottolineato l'importanza di poter tenere i concerti sotto le Mura per poter attrarre le grandi star della musica. "Il problema del nostro Paese è la burocrazia. Non solo per noi, per tutti" ha detto il patron del Summer Festival. D'Alessandro ha inoltre puntato il dito anche contro le "cattiverie" che alcuni direbbero sulla manifestazione. "Ti perdonano tutto, ma non il successo" ha sostenuto. Il patron ha anche detto di aver creato a Lucca un'azienda con 28 dipendenti, sottolineando che sono "tutte persone del posto".